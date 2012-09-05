Доброго времени суток, дорогие читатели! Вы оказались на данной страничке, а это значит, скорее всего, в вашей жизни настал тяжелый период и вам срочно нужны деньги до зарплаты. Если мы угадали, тогда вам стоит дочитать и ознакомиться со всем текстом. Ведь от нашего имени, для вас есть очень выгодное предложение, которое разрешит все финансовые вопросы в сию же секунду.

Уверены, что вы наслышаны о микрофинансовых организациях, которые выдают краткосрочные микрокредиты под большой процент, так еще и с двойными условиями (предлагают одно, а на деле, совсем другие требования). С онлайн-сервисом MoneyHelp (МаниХэлп), который выдает микрокредиты до зарплаты с помощью интернета, вы не окажетесь в такой ситуации.

МаниХелп дает возможность своим клиентам оформить микрозайм от 15000 до 130000 тенге, со сроком до одного месяца (30 дней). Допускается и меньший срок, чтобы клиенты могли удобный тебе срок и оплатить микрозаем с аванса либо заработной платы. Устойчивая ставка вознаграждения – 1 % в день. Время оформления заявки занимает не более 15-минут. Вы можете отправить запрос с помощью телефона по дороге на работу, на обеде либо на прогулке с детьми и даже среди ночи. Независимо от времени суток, сервис всегда примет в обработку вашу заявку.

Предлагаем вашему вниманию краткую инструкцию по регистрации и отправке заявки на MoneyHelp (Манихелп):

- пройдите на официальный сайт сервиса https://moneyhelp.kz/;

- ознакомьтесь с информацией, указанной на сайте;

- пройдите регистрацию личного кабинета и заполните профиль анкетными данными;

- с помощью бегунка на калькуляторе выберите сумму и срок займа. Ознакомьтесь с суммой и датой возврата. Чтобы убедиться в правдивости вышеуказанной информации, собственноручно можете рассчитать общий долг к погашению. Сумма на кредитном калькуляторе не отличается с суммой, прописанной в кредитном договоре.

После нажатия на кнопку «Получить деньги», ваше обращение автоматически попадает менеджерам компании на рассмотрение. Ответ поступит в виде сообщения на номер телефона, зарегистрированного в личном кабинете либо путем звонка от оператора.

Менеджер сервиса может задать дополнительные вопросы, касающиеся вашей личности. Не стоит волноваться и настораживаться. Предоставляемая вами информация конфиденциальна и не разглашается третьим лицам. Вопросы, задаваемые со стороны наших сотрудников, ограничиваются в пределах рабочего характера. Это делается для исключения мошеннических действий. Потому что MoneyHelp, в первую очередь, заботится о комфорте и защите своих заемщиков!



