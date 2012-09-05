В животноводстве заготовка силоса играет важную роль, поскольку именно этот корм позволяет обеспечить КРС, копытных и других животных питательными веществами в течение всего года. Силос являет собой консервированную комовую зеленую массу, которая готовится в анаэробном помещении. Содержание питательных веществ сохраняется за счет организации кислой среды.

В растениях содержатся различные виды сахаров. В процессе заготовки силоса они превращаются в органические кислоты. Это прежде всего уксусная, молочная. При этом играет роль сахарный минимум, то есть количество сахара, при котором кислотные молекулы меняют кислотную среду корма до pH 4,2.

Стоит подчеркнуть, что для силосования лучше всего подходят молодые растения, содержание сахара в которых достаточно высокое. Кроме того, по этому критерию растения можно разделить на три основные группы:

легкосилосуемые – количество сахара превышает сахарный минимум – ярким примером являются злаковые;

трудносилосуемые – в таких растениях сахара меньше сахарного минимума: это практически все бобовые, например, горох, люцерна;

несилосуемые – из-за недостатка сахара молочная и уксусная кислоты не образовываются: пасленовые, осока, бобовые.

Последнюю группу силосуют вместе со злаковыми, а в свиноводстве применяют комбосилос.

Для приготовления силоса растения (вяленные или свежескошенные) укладывают, утрамбовывают и оперативно перекрывают доступ воздушных масс. Это способствует активному протеканию микробиологических изменений. Проходят и биохимические реакции, способствующие образованию кислот.

Для того что бы прошла заготовка силоса скошенных растениях процесс фотосинтеза сменяется процессом распада некоторых веществ, который носит название голодного обмена. В таком процессе выделяется значительное количество тепла, поэтому закладку растений следует проводить оперативнее, в течение максимум четырех дней.

Для более эффективного силосования целесообразно использовать специальные закваски биологического происхождения. Они регулируют процессы брожения, предотвращают развитие гнилостных бактерий, ускоряют сбраживание сахаров и разложение их до кислот. Такую продукцию поставляет компания НТЦ БИО, в каталоге которой представлен ассортимент заквасок, содержащих пробиотики. Такие добавки повышают синтез ферментов, улучшают органолептические показатели кормов. Они разрешены для использования в животноводстве, являются безопасными как для животных, так и для человека. Стоимость заквасок вполне доступна. Их используют для силосования широкого спектра растений, в том числе тех, содержание сахара в которых не слишком высокое.



