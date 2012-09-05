Эффективность маркетплейса − это всегда комплексное понятие. Кроме быстроты, качества информации важна и ее защита. Это касается нескольких моментов, а именно:

уникальности торгового предложения;

возможности оформить заказ, используя защищенное соединение;

дополнительных возможностей программы, модуля оплаты для продавцов, клиентов АвтоПро.

Создавая личный кабинет на маркетплейсе, пользователь получает доступ к обширному функционалу. Для его настройки необходим целый ряд действий. Любой защищенный способ передачи средств требует, как минимум документального подтверждения. Яркий пример − электронные кошельки. Только отсканировав страницы паспорта, владелец счета получает возможность не только переводить средства, но и получать деньги.

Особенности обновленной верификации на АвтоПро

В случае с АвтоПро не нужно копировать или сканировать документов. Компания не участвует в проверке (верификации данных), доверяя эту процедуру банкам. Это действительно новый способ проверки для продавцов маркетплейса.

Единственное условие для обновленной верификации − дать личное согласие на передачу, исследование документов представителями банка. Сотрудники https://avto.pro не принимают участие в проверке, ни активно, ни косвенно. Команда полностью доверяет банку в этом вопросе.

В результате клиент получает:

быстрое оформление личного кабинета;

возможность оплачивать счета без дополнительной идентификации;

упрощенный вариант перевода денег, полностью защищенный канал.

Новые технологии постоянно прорабатываются разработчиками АвтоПро. Постоянное движение вперед − это основа популярности маркетплейса. Поэтому и была создана дополнительная опция − Bank ID. Это не только простой доступ к счетам, но и солидная защита при работе с документами и другими возможностями личного кабинета.

Реальные возможности верификации пользователя от АвтоПро

Благодаря постоянному обновлению этой функции уменьшается время на обработку заказа и его оплату. Так, продавцу АвтоПро не нужно каждый раз проходить идентификацию личности, чтобы совершить ту или иную транзакцию. Все разрешения оформляются за один раз. Последующие действия совершаются автоматически, благодаря автоматически заполняемым формам и привязке личного счета пользователя к индивидуальному кабинету.

Кроме быстрой оплаты товара или услуги, Bank ID − это единая система связи с банковским учреждением. Все пароли, коды доступа, ключи безопасности передаются сугубо индивидуально. АвтоПро не является посредником в этой ситуации. Это значительно сокращает время обработки данных, а также увеличивает степень защиты личных документов. Все сгенерированные пароли действуют только между банком и маркетплейсом.

Подобная услуга доступна всем пользователям АвтоПро. Это инновация пришлась по вкусу предпринимателям, имеющим несколько филиалов. Независимо от количества торговых точек верификация личности проходит один раз. Затем все платежи настраиваются автоматически. Это главное преимущество дополнения Bank ID от маркетплейса АвтоПро.