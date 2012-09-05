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Задняя ось автомобиля Tatra
16 Февраля 2018
Теги: авто

Данный автомобиль имеет дифференциал с шестернями, установленный на приводном валу. Такая конструкция применялась много лет тому назад фирмой Daimler в Германии для того, чтобы сделать возможным установку «выгнутой» задней оси. Здесь обе осевые трубы образуют незначительный угол с горизонтом, так что можно применять и сплошные деревянные колеса, причем несущие нагрузку спицы остаются в вертикальном положении. Установка дифференциала на приводном валу вызывает необходимость применения отдельной нары конических шестерен для привода задних колес, причем обе эти пары должны быть для беспрепятственного вращения различных размеров, обладая одним и тем же передаточным отношением.

Каждая осевая труба имеет на своем внутреннем конце ступицу с двумя выступами или вилку, концы которой имеют форму цилиндрических секторов. Эти секторы опираются на цилиндры, установленные внутри центрального картера, и могут качаться около этих цилиндров.

В центральном картере расположены с обеих сторон сравнительно большие отверстия, через которые проходят осевые трубы, закрытые кожаными манжетами. При этом единственная рессора прикреплена кверху центрального картера, а каждый из ее свободных концов упирается в ролик, находящийся сверху тормозной плоской опоры.

Идея конструкции разрезной оси была разработана в несколько измененной форме фирмой Бигкорр для шасси шестиколесного грузового автомобиля. В этом случае дифференциал устанавливается также на приводном салу, причем на каждом конце дифференциала имеется шестерня, которая сцепляется с цилиндрическими шестернями на валах, проходящих параллельно приводному валу. Эти валы через червячную передачу передают вращение колесам автомобиля.

 


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тут были комменты. RIP!






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