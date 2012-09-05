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Зачем выбирать мрамор для отделки помещений
5 Декабря 2020
Теги: мрамор

Натуральный мрамор с древних времен считается символом достатка и роскоши. На протяжении многих веков камень использовали для облицовки фасадов, лестниц, пола и стен.

В наше время тенденция сохраняется. Мрамор по-прежнему востребован для оформления помещений. Первым в списке идет укладка мрамора на стены, что позволяет создать по-настоящему уникальный интерьер. Обсудим основные критерии выбора.


Область применения

Популярность мрамора обусловлена умелым сочетанием природной красоты и одновременно солидности, и даже мощности материала. Рисунок в слэбе (плите) никогда не повторяется. Изобилие оттенков вместе с причудливыми узорами создают поистине завораживающее зрелище. После отделки мрамором типовой интерьер преображается до неузнаваемости.

Материал вполне универсален и благодаря низкому влагопоглощению применяется для облицовки различных типов помещений:

  • Ванная комната.
  • Кухня.
  • Сауна, хаммам.

Но список на этом не заканчивается. Натуральный камень хорошо «вписывается» и в стандартный интерьер: гостиную, спальню, рабочий кабинет. Здесь материал играет, скорее, декоративную роль. Мрамором часто оформляют ниши, облицовывают камин или создают отдельные предметы интерьера.


Характеристики

Если перевести разговор в плоскость цифр, то мрамор можно описать так:

  • Твердость породы по шкале Мооса – 2,5-3%.
  • Водопоглощение – 0,15%.
  • Пористость – 0,7-1,5%.
  • Истираемость - 0,4-3,2 г/кв. см.

Из характеристик видно, что мрамор обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге.

Камень абсолютно безопасен и экологичен, удобен в эксплуатации. При надлежащем уходе мрамор может прослужить не один десяток лет, без потери внешних свойств.

Устойчивость к истиранию позволяет сохранить поверхность гладкой даже на напольном покрытии.

Кроме того, мрамор обладает природными бактерицидными свойствами: на поверхности породы не образуется грибок и плесень. Это позволяет использовать камень в качестве облицовочного материала в помещениях с повышенной влажностью. Плюс, мрамор не воспламеняется. Огонь и отопительные приборы могут располагаться в непосредственной близости от натурального камня.

Конечно, удовольствие любоваться роскошной породой в своем доме нельзя назвать дешевым. На цену мрамора для стен влияют площадь покрытия, размер плиты, фактура материала, необходимость дополнительной обработки и сложность монтажа. Но бесспорно одно: вложения окупятся не только эстетическим удовольствием, но и практичностью, надежностью и долговечностью натурального камня.


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