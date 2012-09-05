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Зачем отключать EGR?
13 Марта 2021
Теги: авто

Владельцы автомобилей, работающих на дизельной системе, часто жалуются на EGR. В новых авто клапан рециркуляции выхлопов функционирует исправно, не выявляя никаких признаков отказа. Однако после определенных показателей пробега, образуется нагар, покрывающий стенки клапана. Происходит сужение просвета, препятствующий подачу кислорода в камеру сгорания. Это приводит к изменению температуры воспламенения топлива. Заканчивается подобное явление сбоями в ДВС.

Отключение EGR поможет восстановить изначальные рабочие характеристики силового агрегата. Причин такого отключения несколько. В большинстве современных моделях и марках автотранспортных средств установлены клапаны, которые рассчитаны на пробег 150000 км. Если водитель использует низкокачественное топливо, не проводит квалифицированное техобслуживание или же заливает дешевые расходные материалы, данный показатель снижается до 70000 км. Если появляются проблемы с ЕГР, причины его удаления могут быть разными. Многие водители не могут себе позволить дорогостоящий ремонт этой детали. А чистка выполняется только в профессиональных сервис-центрах. Так что справиться с задачей самостоятельно практически невозможно. Кроме этого сбои ЕГР-клапана влияют на эксплуатационный срок и технические характеристики силового агрегата. А отключение данного элемента топливной системы никак не влияет на работоспособность ДВС, поэтому никаких ограничений в этом отношении не существует.

Для заглушки ЕГР-клапана используются два способа. Первый из них заключается в удалении ЕГР и его замене специальной прокладкой. Второй вариант – это отключение модуля на программном уровне и перепрошивка контроллера. Такой метод считается наиболее оптимальным и часто применяется опытными инженерами. Отключение системы имеет явные преимущества, о которых должен знать каждый автолюбитель. Если вы обратитесь в профессиональный сервис-центр, никаких недостатков программного отключения ЕГР не обнаружите. Единственным минусом является повышение температурных показателей сгорания топлива, а также увеличение количества азотных оксидов в выхлопах.

А преимуществ у такой манипуляции очень много. После отключения, вы наконец , добьетесь чистоты впускного коллектора. Отработанные газы уже не попадут в коллектор и будут поступать прямо на выхлоп. Существенно снижается дымность отрабатываемых газов, что не останется незамеченным даже невооруженным глазом. Кроме этого транспортное средство получит прирост мощности, сохраняя прежние показатели расхода топлива. Не потребуется и периодическое техобслуживание или же ремонт. Это значительно сокращает эксплуатационные затраты на содержание автотранспортного средства.

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