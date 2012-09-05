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Зачем нужен чип-тюнинг для авто?
14 Февраля 2019
Теги: авто

Чип тюнинг проводится для улучшения технических параметров двигателя и оптимизации управления автомобилем. Он выполняется без механических переделок. Для изменения характеристик машины используются лишь аппаратные и программные настройки соответствующих электронных модулей блока управления.


Что дает перепрошивка?

Профессиональный чип-тюнинг подразумевает целый комплекс работ. С его помощью можно добавить динамические показатели авто, а также отключить ненужные эко-модули, снижающие эффективность работы машины.

После проведение чип-тюнинга водители смогут реально ощутить положительные моменты в функционировании автомобиля. Точно настроенные параметры электронных блоков управления улучшают динамические параметры при низких и средних оборотах двигателя. Такая оптимизация позволяет устранить «задумчивость» коробки передачи, когда необходимо резко маневрировать и идти на обгон.

Используя соответствующие настройки, можно улучшить скорость реагирования на нажим электронной педали газа. Программная оптимизация в электронных блоках позволяет в машинах с турбированными моторами снизить эффект «турбоям». Также она помогает устранить возможные рывки, при переключении передач в АКПП.

Специалисты, выполняющие чип-тюнинг, смогут без вреда для двигателя увеличить уровень мощности и крутящего момента. Для оптимизации работы мотора, можно провести программное отключение клапана рециркуляции отработанных газов (ЕГР), а также выключить сажевый фильтр. Изменяя параметры эко-модулей можно выполнить и блокирование функций катализатора.


Как выполняется оптимизация?

Проведение чип-тюнинга может выполняться 2 методами:

  • Установкой суб-компьютера, изменяющего входные и выходные импульсы контроллера управления мотором.
  • Изменением штатной программы в контроллере управления двигателя. Считывание и запись программ проводится даже без снятия блока управления, через диагностический разъем.

В зависимости от поставленных целей, специалисты выбирают необходимый вариант оптимизации, хотя 2 способ – более популярен. Проведение этой работы поможет снизить расход топлива, что дает возможность увеличить уровень экономичности эксплуатации автомобиля. В результате грамотно проведенных программных настроек и точного изменения необходимых параметров электронных модулей машины, существенно возрастает динамика авто и увеличивается комфортность вождения.


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