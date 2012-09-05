Компания «ЗаберуАвто» предлагает своим клиентам широкий ассортимент услуг. Она обеспечит качественный и недорогой сервис. Сотрудники фирмы решают практически любые вопросы, связанные с куплей или продажей автомобиля.

Так, «ЗаберуАвто» может приобрести практически любую машину. Транспортное средство может быть выкуплено у ломбарда или банковского учреждения, после ДТП или аварии. Также выкуп автомобиля может осуществляться даже в том случае, если он неисправен. Своим клиентам компания предлагает мгновенный расчет. Покупка оформляется оперативно, в максимально сжатые сроки. «ЗаберуАвто» обеспечит полную прозрачность в процессе сотрудничества.

Также специалисты фирмы помогут в приобретении транспортного средства. Данная услуга включает ряд мероприятий. Качественная и эффективная помощь в покупке автомобиля предполагает осмотр состояния кузова и ЛКП на наличие каких-либо повреждений. Производится проверка наличия всех деталей и узлов, анализируется состояние салона автомобиля. Сегодня поиск автомобиля для Вас станет проще и не займет много времени. Квалифицированные сотрудники фирмы смогут провести диагностику электронных систем управления. Они определят техническое состояние машины, проверят наличие или отсутствие запретов в соответствующих правоохранительных органах.

Каждый клиент может рассчитывать на выгодное, надежное сотрудничество, индивидуальный подход. Один из девизов компании: «Купим Ваш автомобиль быстро и по оптимальной цене». Поиск транспортного средства с целью покупки может осуществляться в срочном порядке. Клиенты могут рассчитывать на квалифицированную консультацию по любым интересующим вопросам.

«ЗаберуАвто» предлагает также услуги транспортировки автомобиля в пределах одного города. Десятилетний опыт работы позволяет компании оказывать высокоэффективную помощь в продаже автомобиля или его приобретении. Иногородних клиентов могут встретить по месту прибытия и доставить к машине. По желанию клиента ЗаберуАвто может проверить покупку на наличие всех необходимых документов, помочь при оформлении транспортного средства в правоохранительных государственных органах.



