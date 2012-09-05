Работаю механиком теплохода, принадлежащего украинской компании. Хочу привезти из рейса микроавтобус или легковой автомобиль для личного пользования. Какими таможенными льготами я могу воспользоваться при ввозе авто в Украину? Смогу ли я ввезти в страну автомобиль, выпущенный в марте 1995 года?

Алексей Косенко, Донецк

Пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизный сбор не насчитывается на транспортные средства и запчасти к ним гражданам Украины, в том числе и морякам торгового флота, которые имеют право на дополнительный ввоз в Украину товаров на сумму не превышающую 50 процентов заработанной иностранной валюты, подтвержденной соответствующими документами (удостоверение о служебной командировке или другими документами, справкой о сумме иностранной валюты, заработанной за время пребывания в служебной командировке за пределами Украины, подписанной руководителем предприятия и главным бухгалтером, а также скрепленной печатью предприятия).Что же касается автомобиля выпушенного в марте 1995 года, то, согласно действующему законодательству, ввоз в Украину транспортных средств

старше восьми лет не разрешается. Есть, конечно. исключения — например наследство, коллекционная модель, гуманитарная помощь, но в вашем случае вы ешс бы смогли ввезти в страну автомобиль, если бы он был выпушен как минимум в конце 1995 года, но не в марте.