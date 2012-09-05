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За подделку документов — от штрафа до расстрела
15 Октября 2018
Теги: авто

Документ документу — рознь. Например, алкоголик подделал чек в винный отдел и получил пару бутылок водки. Его будут судить не за простую подделку документа, а за хищение у государства (или кооператива, товарищества) стоимости этих бутылок, совершенное путем мошенничества. То же самое будет вменяться за подделку квитанции из Сбербанка об уплате штрафа.

Предположим, ребята вошли во вкус. Изготовили фальшивые доверенности, товарно-транспортные накладные, пропуска на въезд, приехали на крупный склад и вывезли грузовик, вагон, эшелон товаров. И тут же возникает на горизонте статья 93-1 — «Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах». В эпоху застоя по ней же некоторых работников торговли, снабжения, общественного питания расстреливали. Например, директора Елисеевского гастронома. Сейчас по этой статье дают от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В отдельные статьи УК выделены подлоги избирательных документов (ст. 133), подделка знаков почтовой оплаты и проездных документов (ст. 159). Для любителей изготавливать деньги, облигации, чеки и другие ценные бумаги существует статья 87. Однако чаще всего подделывают не финансовые документы, а паспорта, дипломы, водительские удостоверения, трудовые книжки.


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тут были комменты. RIP!






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