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За что владельцы любят Форд Куга?
21 Декабря 2016
Теги: авто

Кроссовер Ford Kuga задуман как практичный и красивый городской автомобиль, созданный по образу Focus 2 и позволяющий преодолевать легкое бездорожье. Выглядит он мощно и стильно, неважно это первое поколение 2008 года или последнее – 2016 г.

Если вы решили приобрести такой автомобиль, необходимо вначале ознакомиться с отзывами владельцев на самых крупных автомобильных форумах и сайтах. Также могут помочь специализированные автоотзовики, например, автобэк ру, собирающий отзывы владельцев форд куга в России с 2013 года.

В его активе надежные моторы и приятная управляемость. В пределах разумного помогает полный привод. Межсервисные интервалы в 20 000 км помогают немного экономить на сервисе. Полюбили его владельцы и за управляемость, в повороты входит четко, крены минимальны. Когда переборщишь, электроника всегда приходит на помощь. Подвеска очень выносливая. Явных слабых мест у нее нет. В Елабуге на Куга ставят отечественную резину «Виатти Боско А/Т». Она шумная, но с ходовыми качествами хорошо справляется.  

Корма модели имеет большую дверь, что облегчает доступ в багажный отсек. Его отличительная черта – возможность открытия и закрытия багажника проведением ноги под бампером (не на всех комплектациях). Края нижней части кузова защищены некрашеным пластиком.

Руль информативный в любой комплектации

Хорошо себя зарекомендовал старый-добрый «атмосферник» 2,5 л, задушенный до 150 л.с. С 6-ступенчатым «автоматом» он сочетается идеально. Коробка просто не дает замечать работу мотора, режим Sport реально работает. Для большинства его динамики будет достаточно, но такой модификации полагается только 2wd.   

Интерьер простой и комфортный. Начиная со 2-го поколения увеличено пространство для задних пассажиров. В новых креслах посадка удобная, с развитой боковой поддержкой. Хорошая для такой цены шумоизоляция. Каждая кнопка с подсветкой и удачно вписана в интерьер.

Из недостатков можно отметить хронически слабый мотор 1.6, приличный расход топлива (за исключением дизельного мотора), а также жесткую подвеску по мнению меньшинства владельцев. На дизельных версиях отзывы свидетельствуют о проблемах с турбокомпрессором после пробега 40 тыс. км. У 1-го поколения подводит муфта Haldex 3-го поколения. Нередко отказывает датчик топлива, отображая недолив.

Вывод. Динамика не конек Куги, но большинству его владельцу она не важна. Хорошие технические характеристики, разнообразный выбор доп. оборудования и комфорт в салоне для них важнее. Для большинства задач рядовому покупателю его с головой хватает.


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