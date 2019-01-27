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Взыскание долгов
26 Сентября 2019

Сегодня спрос на услугу взыскания долгов большой. Многим может показаться, что данная процедура не требует особых усилий. Достаточно отправить в судебный орган исковое заявление и подождать постановления. За его исполнением проследят уже судебные приставы. Однако подобное происходит лишь в тех случаях, когда юридические лица владеют свободными средствами, а сумма долга не очень большая. Если же компании или организации грозит банкротство, а сумма задолженности внушительная, придется подготовиться к длительному процессу. Чаще всего подобные ситуации возникают по причине нарушения юр. лицом договорных обязательств, налоговых платежей, договоров по кредитам и займам, контрактов работников.

Происходит взыскание долгов с юридических лиц в досудебном или же судебном порядке. Досудебный порядок подразумевает использование нескольких способов. Можно просто подать претензии должнику. Некоторые кредиторы обращаются за помощью к сотрудников специализированных правоохранительных органов. Используется также процедура медиации. Наиболее распространенным и простым способом считается претензия. Однако такой метод отличается малой эффективностью. Причина заключается в неправильном понимании сути претензии. Это скорее жалоба, чем требование по возмещению задолженности. Претензия может быть составлена неверно. Основания для покрытия задолженности и сроки в подобных случаях не указываются. Обычный человек не может составить такой документ самостоятельно.

Перечисленные факторы позволяют должникам проигнорировать подобные документы. Грамотные юристы, нанятые юр. лицом легко могут доказать правовую недействительность подобных обращений. Способ медиации подразумевает использование незаинтересованного лица. Он берет на себя обязанности курирования переговоров. Плюс подобных переговоров заключается в мирном разрешении споров. При этом деловая репутация должника сохраняется. Судебное взыскание сегодня считается наиболее популярным методом взыскания задолженности. У каждого подобного конфликта есть свой сценарий решения. Выбирается он профессиональными юристами, занимающимися подобной деятельностью многие годы.

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