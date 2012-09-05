Диспетчер (нарядчик), помещающийся в нарядной, принимает от шоферов, прибывающих с линии, путевые документы. Далее дежурный механик или контролер ОТК (отдела технического контроля) производит на посту 2 технического контроля осмотр и проверку технического состояния автомобиля с целью установления его комплектности, отсутствия внешних повреждений и других неисправностей. В случае надобности механик совместно с шофером составляют заявку на выполнение ремонта.

На посту 3 заправки производится замер остатка топлива в баке, и, если требуется, заправка автомобиля топливом. После этого автомобиль направляется на стоянку или, в соответствии с планом-графиком, в тот или иной вид технического обслуживания, или в ремонт.

Ежедневное и первое технические обслуживания выполняются в зоне 4 технического обслуживания, второе техническое обслуживание и ремонты — в зоне 5. Прошедшие обслуживание и ремонт автомобили поступают в зону 6 стоянки.

Техническое состояние автомобилей, направляемых из зоны стоянки на работу, проверяется на посту технического контроля, после чего шофер получает в нарядной путевые документы и направляется на линию.