Попав в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), водители нередко сталкиваются с вопросом: стоит ли вызвать аварийного комиссара? Этот специалист помогает оперативно зафиксировать обстоятельства аварии, оформить документы и защитить интересы участников.

Кто такой аварийный комиссар?

Аварийный комиссар — это независимый эксперт, который оказывает помощь водителям при ДТП. Он помогает правильно оформить документы, взаимодействовать с ГИБДД и страховой компанией, а также защищает права клиента в спорных ситуациях.

Когда стоит вызывать аварийного комиссара?

Сложные ДТП — если у вас есть сомнения в правильности оформления документов или виновности сторон. Спорные ситуации — если другой участник отказывается признавать вину. Отсутствие опыта — если вы не знаете, как заполнять извещение о ДТП. Повреждения автомобиля — если требуется точная фиксация ущерба. Необходимость оперативного оформления — комиссар помогает быстрее собрать документы для страховой компании.

Что делает аварийный комиссар?

Приезжает на место аварии и фиксирует обстоятельства ДТП.

Помогает участникам составить схему происшествия.

Фотографирует повреждения автомобилей.

Консультирует водителей по дальнейшим действиям.

Оформляет документы для страховой компании.

В случае необходимости взаимодействует с ГИБДД.

Как вызвать аварийного комиссара?

Позвонить в страховую компанию (если услуга включена в полис).

Воспользоваться мобильным приложением страховой компании.

Обратиться в частную службу аварийных комиссаров.

Вызвать комиссара через онлайн-сервис.

Платно или бесплатно?

В рамках полиса ОСАГО или КАСКО услуга может быть бесплатной.

Частные компании предоставляют помощь за отдельную плату (стоимость зависит от региона и сложности ДТП).

Вызов аварийного комиссара — это удобный способ минимизировать стресс после ДТП и избежать ошибок при оформлении документов. Особенно полезен он в сложных или спорных ситуациях, когда важно грамотно зафиксировать все обстоятельства происшествия.