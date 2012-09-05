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Выздоровление японской команды
25 Мая 2020
Теги: авто

На трассе — в квалификации — быстрейшим из двоих на этот раз без вопросов оказался Хэмильтон. Британец проиграл лишь несколько сотых обладателю поул-позиции Фелипе Массе, в го время как испанец, попавший в трафик на своих жестких шинах, стал лишь четвертым, пропустив вперед еще и Киии Райкконена. Ну а Масса после квалификации объявил, что надеется повторить прошлогодний успех в сезоне-2006 именно в Стамбуле бразилец завоевал первый для себя поул — и одержал после этого свою дебютную победу.

Правда. Турция показала, что в техническом плане у японцев и других проблем хватает: сразу после квалификации на болиде Дженсона Баттона пришлось менять отказавшим двигатель. А в воскресенье с утра поставили новый мотор и Рубенсу Баррикелло: его силовой агрегат тоже вызвал у инженеров подозрения.

Чтобы оба гонщика команды отправлялись в хвост пелетона за смену двигателя — такого сейчас и с аутсайдерами уже почти не бывает. Конечно, Дженсон после финиша хвастался десятью обгонами (ехал он и правда здорово), но на лицевом счету Хонды по-прежнему одно очко и до выздоровления японской команде еще ой как далеко.


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