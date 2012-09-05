Соревнования, открывающие чемпионат Украины ФАУ 1997 года, запомнились прежде всего выступлением ветеранов: В. Реуцкого, Л. Леонова, Э. Линдгрена. Никому из них победить не удалось, но то, что пороху в пороховницах достаточно, они показали.

Старт каждого заезда захватывал дух! Стартуя из последнего ряда, Вадим Реуцкий уже в первом повороте был первым! Круг за кругом его машина наращивала отрыв. И к середине дистанции соперникам уже не на что было рассчитывать. А ведь Реуцкий выступал на видавшем виды BA3-21083, в то время, как его конкуренты в 9-ом классе (объем до 2000 см1) на новеньких Ford Escort.

Однако до подиума с шампанским Вадиму доехать было не суждено. Вздох сожаления прокатился по трибунам, когда в очередной раз его автомобиль появился перед ними и стало слышно, что работают лишь три цилиндра. Оставалось только гадать: успеют ли соперники “достать" лидера за оставшуюся часть дистанции? Успели... Победителем в классе стал киевлянин Леонид Кузьмук. А Вадим Реуцкий финишировал четвертым.

Иная ситуация сложилась в 8-ом классе (1600 см3). Действующий чемпион Украины Дмитрий Рыбак выиграл и квалификацию, и гонку. А вот опытнейшему Леониду Леонову пришлось из-за досадных поломок в субботу стартовать с последнего места. Но "мастерство не стареет", и к середине гонки "тридцатка" Леонова вышла на второе место. Рассказать, как он “продирался" на подиум, просто невозможно. Нужно было видеть!

Восхищают результаты блистательного ветерана кольца москвича Эдгара Львовича Линдгрена. Несмотря на почтенный возраст, он был вторым в классе формул 1600 см1, уступив лишь своему земляку вице-чемпиону Украины Александру Арманду, и, обойдя всех остальных участников как минимум на круг. В нынешнем году и Арманд, и Линдгрен предпочли украинский кольцевой чемпионат - российскому. Причем Арманд - уже второй год подряд!