Скоростные показатели. Сначала измерили выбег — путь свободного качения от скорости 50 км/ч до полной остановки. Этот показатель говорит о многом, в том числе, не в последнюю очередь, об аэродинамике автомобиля. Полученный после серии замеров результат 746 м был признан весьма удовлетворительным. Максимальная скорость даже несколько удивила: при паспортном значении 99 км/ч эксперимент показал величину 112,9 км/ч. Показатели разгона с места с переключением передач получились следующими: до 60 км/ч — 20,6 с, на пути 400 м — 30,85 с, на пути 1000 м — 56,6 с. Как видим, грузовичок «живой» и динамичный.

Расход топлива. Дорожно-экономическая характеристика, показывающая зависимость потребления топлива от скорости при равномерном установившемся движении приведена в таблице 1. Результаты, полученные при движении с заданными переменными режимами (иммитация езды в городе и на загородном шоссе), приведены в таблице 2. Интересует прокат авто в Крыму? В компании CarTravel вы сможете подобрать машину на нужный вам срок.

Прочие оценки. По субъективным заключениям испытателей, сделанным на основе краткого пробега по дорогам разных типов, управляемость и устойчивость автомобиля не вызывают каких- либо нареканий. В связи с этим специальных опытов такого рода было решено не проводить.

К сожалению, обстоятельства не позволили провести объективную оценку шумно- сти машины и дымности выхлопа. Можно лишь сказать, что, по наблюдениям экспертов, эти качества обследуемого A21.1FC должны соответствовать действующим нормативам.

Итоги получаются следующими. Нет сомнений в том, что фургон A21.1FC весьма практичен для развозки мелких грузов. Он компактен, но AVIA не летает, а возит вместителен, а широкие двери обеспечивают большую свободу действий.

Опыт эксплуатации таких машин в нашей стране есть, и он не выявил каких-либо «провалов» в части надежности автомобиля.

Мощность применяемого мотора вполне соответствует массе автомобиля, что создает предпосылки для хорошей топливной экономичности. Испытания подтверждают этот вывод. Экономические показатели наверняка улучшатся после внедрения турбонаддува, но, возможно, при этом есть смысл несколько уменьшить литраж двигателя.



