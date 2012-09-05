Ни один современный автомобиль не сможет обойтись без высококачественных, износостойких и долговечных шин, которые их владельцы смогут заказать в нашем онлайн-магазине. Здесь представлены великолепные шины Росава , которые пользуются широчайшим спросом среди автиолюбителей. Кроме этого мы предлагаем желающим шины различных марок, в том числе тут и Белшина. Выбрать подходящую резину для собственных авто владельцы смогут в соответствующей категории онлайн-магазина. Найти их можно по марке, размерам, сезонности или же диаметра.



Наибольшим интересом сейчас пользуются шины марки Кордиант , которые выпускаются одноименным брендом, принадлежащим компании Сибур, основанной еще в 1995 г. Шины этой марки изначально выпускались исключительно для легковых моделей авто. После этого появился летний модельный ряд шин Спорт и зимние Полар. С 2011 г. предприятие Cordiant заработал на полную мощность и начал расширять собственный ассортиментный ряд. Сегодня бренд считается одним из лучших в восточноевропейских странах. Такая популярность для молодого предприятия считается большой редкостью.



Сейчас Cordiant выпускает свыше четырехсот моделей шин, как для авто, также и для авиационной отрасли. Компании удалось создать собственную научную базу, которая находится в Ярославле. Здесь проводятся испытания новых моделей шин. Бренд поставляет на рынок резину практически для всех видов автотранспорта. Востребованность шин данной марки обусловлена несколькими факторами, среди которых необходимо выделить их мягкую амортизацию, безопасность, доступную стоимость, а также комфортную езду. Сейчас брендом выпускается несколько коллекций автошин, среди которых необходимо выделить Кордиант Комфорт. Такие модели предназначены для дорог, имеющих низкое качество покрытий. Благодаря высокому качеству торможения, они особенно эффективны на мокрых и скользких дорожных покрытиях.



Коллекция Спорт больше всего подойдет ценителям крутых маневров и быстрой езды. Это летние модели шин, способные сохранить устойчивость авто при любых ситуациях. Еще одним модельным рядом данного бренда является Полар, который создан для зимних условий езды. Авто с подобными шинами легко преодолеют заснеженные, скользкие или же мокрые дорожные покрытия. Линейка Кордиант Макс также создана для зимних условий. Такие шины обладают уникальными рисунками протектора, которые обеспечивают безопасное передвижение по заснеженным дорожным полотнам.

