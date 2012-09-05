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Высококачественная обувь — гарантия отличного здоровья!
16 Марта 2018
Теги: обувь

Отчего следует носить исключительно высококачественную обувку, изготовленную на итальянских или украинских предприятиях? Ответ на данный вопрос доказан научно — докторами ортопедами, интересующимися особенностями костно-мышечного аппарата человека.


Важность ортопедической стельки

Как для взрослых, так и для детей важно носить туфли, сапожки, ботиночки и кеды в интернет-магазине обуви http://blooms.com.ua/, имеющие современную стельку. Стелька повторяет изгибы стопы:

  • В месте свода стопы;
  • В области пальцев;
  • В области пятки.

В месте свода стопы как правило расположен, так называемый, супинатор. Это бугорок, возвышающийся над стелькой. Супинатор поддерживает стопы в полезном, с точки зрения медицины, положении. Супинатор гарантирует комфорт во время прогулки.

Для детей супинатор — непременное требование при выборе любой обувки. В ботинках либо туфлях нету супинатора? Мамы должны отказаться от данного товара. Иначе, свод стопы у подростка сформируется патологически. В будущем доктор выявит у ребенка искривление позвоночника, подростковый остеохондроз или остеоартроз. И в итоге врач посоветует ношение специальных стелек или ортопедических ботинок, изготовленных в специализированным салоне, дабы попробовать победить проблему. Поэтому лучше сразу же купить качественные туфли с лечебной стелькой, помогающей правильно формовать стопы ребёнка.


Материалы верха и низа обуви

На современных итальянских и отечественных заводах используются только инновационные материалы для изготовления верха и низа обуви. Для обувного жанра характерна натуральная кожа. Это натуральный, абсолютно безвредный для человеческого здоровья материал. Натуральная кожа:

  • Смотрится потрясающе;
  • Носится длительно;
  • Не причиняет вред стопам как взрослого человека, так и детей.

Также сейчас для изготовления обувки используется отличная мембрана, умеющая дышать. Это ткань, состоящая из тончайших слоев, посередине них располагается тонкая мембрана с перфорацией. Мембранная ткань выводит влагу наружу (из обуви) не пропускает воду вовнутрь, оставляя ноги сухими. Мембранная ткань используется при изготовлении:

  • Кед,
  • Сникерсов,
  • Сменной обуви для дошкольников,
  • Демисезонных и зимних сапог,
  • Многих других видов обуви.

Качественная обувка для детей, для девушек, для мужчин (разных возрастных групп) всегда красивая и удобная. Выбирая обувь не придется делать выбор между эргономикой и эстетикой. Потому как в современной паре обуви всегда присутствуют 2 этих показателя.


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тут были комменты. RIP!






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