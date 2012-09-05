Человечество наслаждалось азартными развлечениями испокон веков. Наши первобытные предки были вынуждены довольствоваться примитивными костями, которые позволяли и удовлетворять свои азартные амбиции или же потребности. Однако в средневековой эпохе уже появились карточные развлечения, которые обладали многими преимуществами по сравнению с существующими до этого видами игр. Во время таких партий соперники не жалели золотых монеток и ставили даже целое имущество, проматывая его полностью. Однако при этом они получали удовлетворение своих азартных потребностей. Наиболее ярким событием стало появление в девятнадцатом столетии такой игры, как рулетка. Она сразу же приковала внимание азартных персон, благодаря своей великолепной отдаче. Ведь на рулетке в те времена можно было выиграть целое состояние. Однако и проигравших тогда было более чем достаточно. Очень скоро рулетка стала одной из наиболее востребованных азартных развлечений тех времен, отнявших поклонников у карточных игр. Настоящая революция, положившая начало образованию целой гемблинг-индустрии, произошла с изобретением на американском континенте в конце того же столетия первой механической слот-машины, которая не была похожа ни на одно существующее до этого азартное развлечение. Она обладала уникальными особенностями, которые позволяли геймерам наслаждаться азартными раундами без участия каких-либо крупье или же обслуживающего персонала. Либерти Белл, как ее называл изобретатель, имел ручку, которой она и приводилось в действие. Кроме этого нужно было бросить монетку и внимательно следить за механическим экраном с катушками, на которых была изображена символика. Именно из этой символики и складывались выигрышные комбинации.

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