В 1949 году объем выпуска легковых машин на фирме Volvo впервые превысил объем выпуска грузовиков и автобусов. Однако спрос на легковые автомобили в стране по-прежнему был далек от удовлетворения. Готовясь расширять производство успешной модели, фирма свернула к концу сороковых годов выпуск более крупного и более дорогого «американца» PV 60; одновременно длиннобазным таксомоторам переоформили передок так, чтобы он напоминал фронтальное решение модели PV 444, и заодно поменяли индексацию. Теперь вариант со стеклянной перегородкою в салоне звался PV 831, а вариант без оной — PV 832. По- прежнему предлагались эти модели и в виде шасси без кузова, — на нормальной базе (PV 833) и на удлиненной (PV 834). Ближе к концу 1949 года увидел свет и PV 445, аналогичный вариант модели PV 444, — но его, наверное, правильней было бы все же считать самостоятельной моделью, созданной с применением ряда узлов и агрегатов другой машины. Потому что шасси PV 445 имело обычную раму с лонжеронами и поперечинами, а исходная модель PV 444 была автомобилем безрамным.

Предполагалось, что на базе «коммерческого шасси» PV 445 будут силами специализированных фирм строиться модификации главным образом тоже «коммерческого» назначения, — всякие там фургончики, пикапчики и так далее. Разумеется, в большинстве случаев шасси действительно использовалось по прямому назначению, но отдельные экземпляры все же попадали в распоряжение кузовных ателье и становились эффектными кабриолетами. Впоследствии фирма наладила на основе этого шасси серийный выпуск трех модификаций собственного грузопассажирского автомобиля, чья двуединая сущность была отражена в самом его наименовании, — Duett. (Четвертая версия, пикап с открытой платформой, в серию не попала.) Автомобили Duett выпускались с 1953 по 1969 год, намного пережив машину, на базе которой были созданы.