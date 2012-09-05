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Выпуск недорогих автомобилей
14 Февраля 2017
Теги: авто

В 1906 - 1907 годах Г. Форд полностью отказывается от выпуска довольно дорогих моделей автомобилей «Форд-А» и т. д. (А, В, С, Д, Е, Б и т. д.) и начинает выпускать только три, более дешевые, упрощенные и небольшие модели городских автомобилей, для повседневного использования их широкими слоями населения. Это позволило значительно увеличить выпуск автомобилей, а самое главное: значительно снизить их стоимость, что, в свою очередь, позволило резко поднять сбыт автомобилей. Так, в 1907 году было продано 8500 автомобилей - при этом их цена была снижена примерно с 2000 долларов до 600...700.

При этом, многократно снижая стоимость автомобилей, Г. Форд одновременно строго следил за сохранением и значительным улучшением качества и повышением безопасности выпускаемых автомобилей: применял более качественные легированные стали, использовал передовые технологии обработки металлов, точное изготовление деталей, качественную сборку узлов и агрегатов и т. д. Нужны срочно деньги? Получите помощь в оформлении кредита http://dobrozaimov.ru/board/pomoshh_v_poluchenii_kredita/10. Специалисты ДоброЗаймов.ru окажут содействие даже если у вас плохая кредитная история.

В это же время Г. Форд (с целью значительного увеличения выпуска автомобилей) поставил их сборку на конвейер - это была величайшая техническая революция в автомобилестроении: когда не рабочий шел к автомобилю, а узлы и агрегаты автомобиля сами приходили к рабочему по конвейеру, когда рабочий выполнял не весь комплекс операций по сборке агрегатов, а делал только несколько операций, но делал их при этом очень быстро и качественно. Например, сборку двигателя стал делать не один рабочий, а процесс сборки был разделен на 38 более простых операций, что позволило сократить время его сборки в разы.

Начиная с 1908 года, Г. Форд, удивив многих, начал выпускать вообще одну, наиболее простую и надежную модель автомобиля «Форд-Т».

Сборка автомобилей на конвейере и другие нововведения Г. Форда позволили сократить время сборки одного автомобиля с 1,5 смен, т. е. с 12.13 часов до 93 минут. Увеличение выпуска автомобилей позволило значительно снизить их стоимость: вместо 850.900 долларов автомобиль стал стоить 270.290 долларов, а чтобы рабочие лучше покупали автомобили, он поднял им зарплату более, чем в два раза. Для этого был построен близ г. Детройта самый крупный в мире автомобильный завод.

К 1-му июня 1921 года Общество автомобилей Форда выпустило свой 5-ти миллионный автомобиль, а годовой выпуск автомобилей в 1909... 1910 годах достиг 1 250 000 штук. С 1908 по 1927 год Г. Форд выпустил более 15 млн. автомобилей «Форд-Т», т. е. эта модель выпускалась почти 20 лет (!), столько же выпускался и автомобиль «Сильвергоуст» английсколй фирмы «Роллс-Ройс». Так началась эра массового автомобиля и мировой автомобилизации.

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