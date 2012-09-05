В начале второй мировой войны по крайней мере три американские автомобильные фирмы готовились к выпуску грузовиков с цепными передачами. Цепи они изготовляли самостоятельно, в частности для передач трёхосных грузовиков с приводом на четыре задних колеса. Два колеса на каждой стороне тележки приводятся цепями от ведущих звёздочек на полуосях, расположенных посередине между передними и задними ведущими колёсами тележки.

Цепные передачи применяются также на некоторых специальных автомобилях, например лесовозах, у которых силовой агрегат расположен высоко над погрузочным пространством и ведущие звёздочки находятся над колёсами, а также на грузовиках с дополнительной третьей осью, приводимой во вращение цепью. Одна из тракторных фирм приводит в движение полуоси цепными передачами, заключёнными в общий картер трансмиссии.

Конструкции цепей. Для конечных передач применяются исключительно втулочные роликове цепи. Цепь состоит из попарно сочленённых звеньев двух типов: внешнего и внутреннего. Каждая пара одного типа соединяется с двумя парами другого типа посредством втулки и расклёпанного пальца в каждом сочленении. Втулка обеспечивает необходимое расстояние между внутренними звеньями, а к пальцу приклёпаны оба внешних звена. При входе на звёздочку палец поворачивается во втулке на угол —(где г — число зубьев звездочки) в одном направлении и затем на такой же угол в обратном направлении при сходе со звёздочки. Износ шарнира цепи обусловливается именно этим движением пальца относительно втулки. На втулке сидит ролик, непосредственно соприкасающийся с зубьями звёздочек. Между роликами и зубьями имеется трение качения, а между втулкой и роликом и между втулкой и пальцем — трение скольжения. Палец изготовляется обычно из никелевой стали, втулки и ролики подвергаются закалке.

Соединительное звено. Расстояние между центрами звёздочек по возможности выбирается таким чтобы цепь имела чётное число звеньев. Нечётное их число вызывает необходимость в применении специального соединительного звена и поэтому не рекомендуется. Соединительные звенья существуют двух типов: простые и составные. Фирмы, изготовляющие цепи, рекомендуют применять составной тип, если применение соединительного звена необходимо. Это звено состоит из одного собственно соединительного и одного роликового звена, склёпанных вместе, причём палец имеет прессовую посадку в планке соединительного звена.