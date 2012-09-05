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Выполнение второй ступени передачи
18 Июня 2018
Теги: авто

Внутренняя шестерня закреплена на картере заднего моста, внешняя — на конце полуоси, а каретка сателлитов представляет собой одно целое со ступицей колеса. В этом случае передаточное число равно 2:1. Осевое усилие полуосевых шестерён воспринимается радиальным шарикоподшипником, установленным соответственно в продолжении ступицы колеса, которая служит кареткой сателлитов, и в крышке, прикрепляемой при помощи болтов.

Двухступенчатая главная передача применяется при так называемой угловой передаче, устанавливаемой на автобусах с поперечным расположением двигателя в задней части. Обе ступени осуществляются спирально-коническими шестернями, одна пара которых заключена в картере коробки передач, а другая — в картере заднего моста.

В четырёхскоростных коробках передач грузовиков отношение между последовательными расчётными скоростями составляет обычно около 1,88. Предположим, что грузовик при высшей ступени как в коробке передач, так и в заднем мосту развивает скорость 80 км/час. Тогда на третьей передаче в коробке наибольшая скорость при этой же ступени в заднем мосту будет равен 42,5 км/час. Если переключить ступень в главной передаче, а коробку передач оставить включённой на прямую, скорость автомобиля станет равной 61,6 км/час, что является средним значением между 42,5 и 80 км/час. В последней модели этого заднего моста введён ряд усовершенствований. Вилка переключения сидит на своём валике на шлицах, и предусмотрена возможность переключения главной передачи при помощи серво-вакуумного устройства. Диаметр начальной окружности ведомой конической шестерни увеличен на 5%,. что дало увеличение длины зуба около 25%. Позади ведомой конической шестерни помещён штампованный из листовой стали барабан, который поднимает масло; масло снимается с его поверхности скребками и поступает через специальные каналы к подшипникам ведущей шестерни и правому подшипнику дифференциала. Принцип, двухскоростной главной передачи остался неизменным.


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тут были комменты. RIP!






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