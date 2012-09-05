При выполнении обгона водитель дважды принимает решение о возможности обгона. Сначала он принимает решение о возможности обгона в положении 2. В положении 2', когда он догоняет обгоняемый автомобиль (положение Г), водитель оценивает ДТС с учетом произошедших изменений за время его перемещения в положение 2' и принимает окончательное решение о продолжении или прекращении обгона.

Возможность прекратить обгон и безопасно возвратиться на свою полосу движения существует до определенного момента, определяемого положением обгоняющего автомобиля относительно обгоняемого и разностью их скоростей. В этом положении, которое можно назвать «точкой возврата», опасные пространства завершенного и незавершенного обгонов равны между собой. При этом путь незавершенного обгона So6r 1 меньше пути завершенного обгона S o6r . При принятии решения о его прекращении после прохождения точки возврата, путь незавершенного обгона 5“бг2 больше пути обгона завершенного S o6r . Увеличение пути незавершенного обгона в этом случае происходит за счет того, что после прекращения обгона и применения торможения обгон продолжается до тех пор, пока скорость обгоняющего автомобиля не снизится до скорости обгоняемого. При дальнейшем ее снижении обгоняющий автомобиль станет отставать, и только в тот момент, когда между автомобилями возникнет дистанция хотя бы в один метр, можно начать возврат на свою полосу движения. Интересует ремонт турбокомпрессоров? Обратитесь в компанию http://turbos.com.ua/about. Профессиональные специалисты выполнят все работы максимально качественно и аккуратно.

Положение точки возврата зависит от разности скоростей обгоняющего и обгоняемого автомобилей и интенсивности торможения после прекращения обгона. Чем больше разность скоростей и ниже максимальное замедление при торможении, тем раньше должен принимать водитель решение о продолжении или прекращении обгона. При разности скоростей до 5... 10 км/ч это решение следует принимать не позже, чем дистанция между автомобилями уменьшится до нуля.