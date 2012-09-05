При повороте рулевого колеса влево возможны две ошибки. Слишком большой и быстрый его поворот приведет к тому, что точка А вашего автомобиля не сможет пройти мимо точки С стоящего автомобиля из-за отсутствия зазора. Медленный поворот рулевого колеса влево приводит к тому, что автомобиль не успевает повернуться и в положении 3 заднее правое колесо упирается в бордюр. В этих случаях необходимо подать автомобиль вперед и продолжить маневр. В положении 4 автомобиль находится очень близко к стоящему сзади автомобилю, поэтому необходимо сдвинуть свой автомобиль вперед, чтобы обеспечить между ним и стоящим впереди и сзади автомобилями примерно равные зазоры. Это требуется для того, чтобы они могли выехать без затруднений. Рассмотренные маневры выполняются на минимальной «ползучей» скорости. Получить необходимые навыки вождения вам поможет автошкола "Престиж". Профессиональные инструкторы научат не только первоклассно водить автомобиль, но и легко ориентироваться в дорожной ситуации.

В транспортном потоке возникает необходимость выполнять маневры, связанные с перестроением в ограниченных габаритах на более высокой скорости. Выработать «чувство габаритов» в этих условиях помогает езда по «змейке» со скоростью 25... 30 км/ч. Указанное упражнение позволяет также ощутить запаздывание поворота автомобиля на поворот рулевого колеса и вырабатывает умение поворачивать автомобиль с упреждением.

При выполнении маневров в ограниченных проездах необходимо убедится в том, что в опасной близости сзади и спереди не находятся приближающиеся автомобили, пешеходы и др. При движении задним ходом надо быть особенно внимательным и предварительно проверять отсутствие препятствий в «слепой» зоне. Наличие помощника, который наблюдает за обстановкой в зоне движения автомобиля, значительно повышает надежность управления автомобилем.

Чтобы надежно действовать в нештатных ДТС, требуется умение реализовать на 100 % функциональные свойства автомобиля при разгоне, торможении, криволинейном движении.