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Выкуп тягачей
1 Февраля 2018
Теги: тягачи

выкуп тягачейВ последнее время услуга автовыкупа стала очень популярной в нашей стране, и в большей степени за счет быстроты и легкости оформления сделки. По словам Юрия Соколова, эксперта компании «Автовыкуп-777», во многом это касается машин грузовых. Как он объяснил, выкуп тягачей, находящихся в лизинге или с другим обременением для продавца практически ничем не отличается от обычного выкупа, но по сравнению с самостоятельной продажей имеются существенные преимущества. Он также остановился на описании МАЗ 6430, как на достойном седельном тягаче белорусского производства.


Выкуп тягачей в лизинге

Лизинг – это долгосрочная аренда с последующим выкупом. Особенностью лизингового авто является то, что такой транспорт находится в собственности у физического или юридического лица, выдавшего средства на его приобретение. И, чтобы самостоятельно продать тягач, необходимо предварительно погасить долг перед арендодателем. Конечно это можно сделать с помощью сторонних банковских структур, что потребует много времени, дополнительных затрат и сбора множества документов. Компания скупщик же на выкуп тягачей, находящихся в лизинге, берет все заботы с оформлением и выплатой долга на себя, а продавцу требуется лишь представить специалистам следующие документы:

  1. Договор лизинга.
  2. Паспорт гражданина РФ.
  3. СТС и ПТС.
  4. Копию ПТС.

Этот список может корректироваться в зависимости от конкретно взятого случая. Суть сделки заключается в изучении условий досрочного погашения долга и условий выдачи ПТС. При выкупе долгового тягача работа с документами осуществляется компанией, которая выплачивает основной долг арендодателю, а остаток из оговоренной суммы выкупа выплачивается продавцу.


Сведения о грузовом авто МАЗ 6430

МАЗ 6430 – это трехосный тягач белорусского производства, выпуск которого стартовал в 1997г. С тех пор он пережил некоторый рестайлинг и превратился в усовершенствованную, экономичную и комфортную машину, ничем не уступающую таким дальнобойным фурам как Scania и MAN. По своим техническим характеристикам он оснащен двигателем Renault Trucks/ЯМЗ-651.10, работающем на дизельном топливе. Грузовик имеет 16-ступенчатую коробку ZF с ограничением скорости в 100 км/ч. Внешне тягач похож на MAN в той же версии и комплектуется дополнительными устройствами:

  1. Наличие обогревателя мотора, спойлеров, ABS и тахографа.
  2. Улучшение конструкции сидений и звукоизоляции.
  3. Добавление 2 полноценных спальных мест.
  4. Оснащение колесной формулой 6Х4.

МАЗ 6430 очень востребован в своем сегменте, так как в сравнении с производительностью себестоимость машины довольно небольшая, а значит, и цена на тягач в составе автопоезда будет в пределах 3,6 – 4,2 млн. руб. за новый транспорт и до 2 млн. руб. с пробегом. Низкая стоимость, легкость и дешевизна обслуживания делают эту модель очень популярной.


Дополнительная информация о выкупе тягачей

Компания «Автовыкуп-777» берется за выкуп тягачей и легковых автомобилей любой сложности. Услуга осуществляется в пределах Москвы и региона ежедневно без перерывов и выходных. Особенностью работы фирмы являются оплата 100% стоимости машины с бесплатной оценкой и юридическим оформлением. Всю необходимую информацию можно найти на сайте vukupavto-24.ru или узнать предварительную стоимость продаваемого авто по тел. 8-926-799-64-44.


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тут были комменты. RIP!






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