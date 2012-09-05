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Выкуп самосвалов
27 Августа 2018

выкуп самосваловСамосвалами называют грузовые машины, с помощью которых преимущественно перевозят сыпучие материалы, в частности, песок, грунт, щебенку, гравий и т. д. Поэтому они подвергаются интенсивному износу и через какое-то время выходят из строя. Для их восстановления требуется дорогостоящий ремонт. Не всегда такая сумма может оказаться под рукой. Альтернативой дорогостоящему ремонту может стать услуга по выкупу самосвалов. При этом можно выручить за каких-то 1-2 часа, без лишних хлопот значительную сумму, которая может стать основой для покупки, пусть подержанного, но исправного самосвала.


Какие нужны документы для выкупа авто

Для скупки автомобилей от их владельцев требуется всего несколько документов. В случае если грузовая машина стоит на учете в ГИБДД следует запастись для осуществления этой сделки следующими документами:

  1. Паспортом на автомобиль.
  2. Регистрационным свидетельством.
  3. Договором купли-продажи (его оформляют продавец и покупатель).
  4. Диагностической картой.
  5. Полисом ОСАГО.
  6. Гражданским паспортом владельца машины.

Хозяин автомобиля может поручить осуществить сделку другому лицу посредством генеральной доверенности, оформленной в нотариальной конторе, в которой должна быть указана фамилия доверенного лица, дата выдачи и срок действия. Отсутствие каких-либо документов из перечисленных не является фатальным. Компания по автовыкупу постарается помочь в их восстановлении, а если это невозможно, то найдет другой вариант законного оформления купли-продажи.


Технические характеристики Tatra T158-8P5R33.343:

Этот чешский самосвал представляет наилучший вариант для перевозки сыпучих и насыпных материалов на строительстве различных объектов и в агропромышленном секторе благодаря своей высокой надежности, отменной проходимости и доступной цене по сравнению с другими аналогами. Самосвал оборудован дневной кабиной, дизельным двигателем модели PACCAR MX 300 и механической коробкой передач. Машина достаточно комфортабельная: есть кондиционер и независимый подогрев. Она обладает:

  1. Грузоподъемностью – 19,75 тонн.
  2. Полной массой – 30 тонн.
  3. Мощностью – 408 л. с. (300 кВт).
  4. Колесной формулой – 4x4.
  5. Количеством осей – 3.
  6. Классом экологической безопасности – Euro-5.
  7. Колесной базой – 476 см.
  8. Направлением разгрузки – трехсторонним (назад, влево и вправо).
  9. Объемом кузова – 10 м3.


Чем обусловлены высокие цены скупки авто

Мы всегда можем предложить своим клиентам высокую цену за выкупленный автомобиль благодаря следующим обстоятельствам:

  1. У нас есть своя ремонтно-техническая база, филиалы которой расположены в городе Москве и в больших городах Подмосковья.
  2. Минимизацией непроизводительных расходов.
  3. Доскональному знанию вторичного автомобильного рынка.
  4. Оптимизации всех этапов процесса автовыкупа.
  5. Отсутствием расходов на дорогостоящие рекламные кампании: наша реклама – благодарные клиенты.

Свои предложения и вопросы вы можете сообщить по телефону +7-926-799-64-44.


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тут были комменты. RIP!






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