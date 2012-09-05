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Выкуп подержанного автомобиля в Москве - продажа без проблем и лишней нервотрепки
27 Сентября 2017

Сегодня автомобиль есть практически в каждой семье, а иногда и не один. Бывает, что необходимо быстро продать старое транспортное средство. И при этом зачастую не хватает времени на поиски покупателя и оформление бумаг. В этом случае выручит удобная услуга - выкуп подержанных автомобилей в Москве в специализированной компании.


Когда может потребоваться такая услуга

Если вам срочно нужна крупная сумма денег или вы хотите приобрести новый автомобиль взамен старого, нет необходимости заниматься продажей машины самостоятельно. Обращение в организацию, занимающуюся выкупом транспортных средств, станет приятной альтернативой самостоятельной продаже. Порой такой шаг является единственно возможным выходом, особенно если у вас в собственности находится машина после ДТП, на которую сложно найти покупателя.

выкуп подержанных автомобилей в Москве


Как происходит процедура выкупа

Клиент, желающий продать машину, обращается в офис по телефону или приезжает лично. Сегодня также можно подать заявку на выкуп прямо на сайте фирмы, заполнив соответствующую форму. Обычно менеджер просит сообщить ему информацию о типе и состоянии вашего авто. Необходимо назвать марку, модель, год выпуска, тип кузова, пробег.

После этого к вам выезжает специалист компании для осмотра и оценки автомобиля. Если цена вас устраивает, представитель фирмы заключает договор с вами прямо на месте. Вы получаете деньги на руки в течение одного дня. Для оформления сделки потребуется паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, паспорт владельца.

Заказ оценки является бесплатной процедурой, и она не обязывает вас сразу продавать машину. Если предложенная стоимость вас не устраивает, вы имеете право отказаться от заключения договора в любой момент.


Цена выкупа подержанного автомобиля

Цены за авто при такой продаже вполне достойные. Например, компания «Авторум» производит выкуп автомобиля в Москве дорого, вы получаете до 95% рыночной стоимости машины. И при этом вам практически ничего не нужно делать, только позвонить по указанному номеру телефона.

Продавая самостоятельно, вам наверняка придется столкнуться с различными трудностями. Придется отвечать на телефонные звонки, тратить свое время на общение с покупателями, выслушивать недовольства по поводу состояния транспортного средства, торговаться. И в итоге цену все равно придется снизить, иначе продавать авто с пробегом вам придется довольно долго. Специализированные компании берут за свою работу совсем небольшую цену, поэтому выгода обращения к ним очевидна.


Преимущества услуги по выкупу автомобилей

Главные достоинства продажи транспортного средства таким способом – срочность и возможность продать машину практически в любом состоянии. Когда от автомобиля осталась только груда металлолома, за него тоже можно получить хоть какие-то деньги. С помощью знакомых или подачи объявления покупателей на такое авто вы вряд ли найдете. Машина не на ходу продается в очень редких случаях. Позвонив в компанию по выкупу, вы избавите себя от головной боли и проблем в виде автомобиля в залоге или полностью неисправного.

Это уникальный шанс получить достойную цену за достаточно старую, поломанную машину. Организация купит ее в том состоянии, в котором она находится сейчас. Не понадобится предпродажный тюнинг, и даже мойка машины вовсе не обязательна. Срочный выкуп авто с пробегом в Москве осуществляется в течение часа, если пакет документов на него у вас на руках. Сотрудники фирмы выезжают по указанному адресу, что очень удобно, не нужно ехать в офис для оценки и заключения договора. Такая услуга – отличная возможность получить деньги за свой старый или новый автомобиль без лишней суеты, волокиты и нервотрепки.


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тут были комменты. RIP!






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