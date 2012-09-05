Легальность сделки – важнейшая деталь при покупке машины. Именно поэтому компании, занимающиеся выкупом битых авто, уделяют так много внимания проверке машины на угон. Виктор Киселев, сотрудник компании «Автовыкуп-24» поделился подробностями проведения этой операции.





Проверка на угон при выкупе битого авто

По словам Виктора, существует один, но очень надежный, способ такой проверки: по vin-коду. Vin-код – это номер кузова машины, который обычно находится в труднодоступном месте. Для того, чтобы не разбирать авто каждый раз, код дублируют в техническом паспорте.

Такой метод проверки надежен по двум причинам:

Во-первых, vin-код – универсальный шифр, одинаковый для всего СНГ-пространства. Это значит, что по номеру кузова можно точно определить, где машина была собрана, где стоит на учете и даже кто ее официальный владелец. Во-вторых, vin-код невозможно незаметно фальсифицировать. Его можно полностью спилить, но качественно подделать нельзя. Иногда внешнего вида достаточно, чтобы понять, угнан ли автомобиль.

Конечно, при выкупе битых авто авторитетные компании не ограничиваются простыми визуальными проверками. Они сверяют номер из техпаспорта с номером на кузове. После этого vin-код пробивается по официальной базе. Если с этим не возникает проблем, то стороны переходят к дальнейшим этапам сделки.

Проверка машины на угон – это не проблема для владельца. Гораздо более серьезной проблемой может оказаться снижение цены на подержанные автомобили. Разберем распространенные проблемы машин с пробегом на примере французской Peugeot 408.





Слабые места подержанного Peugeot 408

Европейские машины не всегда оказываются приспособленными к реалиям наших дорог. В частности, это касается подвески, некоторые ее части выходят из строя, например:

Шаровые опоры. На отечественных дорогах полимерные детали чувствуют себя не лучшим образом. Вставки быстро изнашиваются, забиваясь излишней грязью. Деталь начинает ходить слишком свободно, что сопровождается характерными стуками и скрипами. Изношенные опоры могут послужить причиной уценки машины. Резинометаллические шарниры. Изнашиваясь, они затрудняют управление автомобилем. Машина перестает «слушаться», колеса отзываются на поворот руля с опозданием. Халатное отношение к сайлентблокам не только снизит цену на авто, но и приведет к опасным ситуациям на дороге.

Кроме подвески, владельцы Peugeot 408 жалуются на слабые и постоянно сгорающие фары ближнего света. Это не очень большая проблема, однако ее также стоит иметь ввиду.

Даже если машина имеет много повреждений после ДТП, компания «Автовыкуп-24» оценит ее и предложит честную цену.





О компании «Автовыкуп-24»

«Автовыкуп-24» - авторитетная компания, занимающаяся выкупом битых автомобилей, в том числе и срочным, в Москве и Московской области. Клиенты, обратившись в офис компании, всегда могут рассчитывать на бесплатную бригаду экстренного реагирования и эвакуатор. Связаться с «Автовыкупом» можно, позвонив по телефону +7-967-100-08-00, или зайдя на сайт avtovukup-24.ru



