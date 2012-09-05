В сложных финансовых ситуациях нередко оказываются нужны большие суммы денег, которые не так-то и просто достать. Одним из выходов является продажа собственного имущества, к примеру, транспортного средства. Выкупом кредитных автомобилей занимаются как частные лица, так и специализированные компании https://avtoregion77.ru/vykup-kreditnyx-avto/. Данная процедура проходит с определёнными сложностями, а также стоимость авто при продаже может оказаться заниженной.

Есть ли выгода в продаже автомобиля? Конечно – продавец получает не только возможность погашения долга перед банком, но и получает небольшую сумму свободных денег. А выгода для покупателя этой процедуры в том, что:

• При получении автокредита, клиент оформляет каско, поддерживает транспорт в нормальном состоянии, устанавливает хорошую сигнализацию;

• Машина была в собственности только у одного человека, который приобрёл авто новым, так что не придётся провеять длинную историю;

• Кредитные машины дешевле. Бывает и так, что новый владелец экономит до 50%;

• После вывода автомашины из залога, покупатель получает ПТС, и он может быть уверен в том, что других обременений нет.

Перед решением продать компании машину, важно знать, что они принимают машины, которые соответствуют требованиям. Условия касаются и кредитных договоров тоже. А требования таковы, что машина должна быть пригодна к эксплуатации. Конструктивные изменения, не зарегистрированные в ГИБДД, недопустимы, такую машину не примут.

Также важно знать, что продавать автомобиль целесообразно в том случае, если сумма, что осталась невыплаченной, равна половине и более общего долга, а так же если нет просрочек по кредиту.

Для того, чтобы предоставить машину в сдачу в скупку, необходимы такие документы как:

• Письменное согласие кредитора на продажу залогового имущества;

• Паспорт собственника;

• Справка от банка об остатке долга;

• Договор автокредитования с закладной и графиком платежей;

• ПТС или заменяющие его документы;

• Договор страхования имущества и ОСАГО;

• Выписка из государственного реестра, которая подтверждает факт покупки машины.

Сама процедура начинается с того, что вы обращаетесь в организацию, которая занимается выкупом залоговых автомобилей. Одной из них является Avtoregion77. Когда выбирают компанию, обращают внимание на отзывы клиентов, время существования компании не менее 2 лет, условия сотрудничества. Компания после того, как принимает заявку, рассматривает предоставленные вами бумаги, производит расчёт суммы и выставляет имущество на продажу.