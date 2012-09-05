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Выкуп автомобилей быстро и выгодно
18 Июня 2020
Теги: авто

Если вы нуждаетесь в срочной продаже подержанного авто, лучше всего обратиться в компанию "СкупАвто". Здесь можно продать авто любых марок, вне зависимости от их технического состояния. Владельцам предлагается бесплатная оценка, выезд автоэксперта и переоформление необходимой документации. Каждый собственник таких транспортных средств может рассчитывать на индивидуальный подход. Сотрудники компании успешно решат любые юридические проблемы. При этом каждый владелец такого авто сможет получить здесь наиболее дорогую цену. Компания выплачивает 95 процентов рыночной стоимости транспортных средств. На оформление сделок здесь уходит не боле пары часов.

В СкупАвто можно продать легковые авто, внедорожники, микроавтобусы и любые иные виды транспорта. Кроме целых здесь можно продать даже поврежденные авто, которые полностью изношены или же аккуратно обслужены. Оформление договоров купли продажи выполняется в ближайшей нотариальной конторе или же прямо на месте. Услуги нотариуса компания оплачивает за собственный счет. При выкупе используется безналичный или же наличный расчет. Сумму владелец получает сразу после завершения оценки и установления стоимости автотранспортного средства. Обращаясь в СкупАвто, вы сможете воспользоваться прямым подходом. Здесь нет лишних формальностей, растягивающих во времени процесс выкупа. А скупка битых авто в москве происходит на собственном автотранспорте компании. Таким образом битая машина будет доставлена в офис для дальнейших процедур.

Здесь можно продать любой автотранспорт вне зависимости от его технического состояния и марки. Оценка транспортных средств выполняется справедливо. А его стоимость владелец наличными получает немедленно. Услуги компании доступны ежедневно в 24-часовом режиме. Цены названные сотрудниками СкупАвто всегда соответствуют состоянию авто и его рыночной стоимости. Чтобы сделка по выкупу была оформлена в соответствии с действующим законодательством, владелец должен предъявить соответствующую документацию. Это доверенность, ключи и паспорт ТС. Кроме этого выкуп здесь можно выполнить без СТС или же ПТС. Компания помогает клиентуре в ломбардах, банках или же иных финансовых организациях. Здесь возможно решение любых проблем путем получения посильной для компании информационной и юридической помощи.

Для выгодной и быстрой продажи автомобильной техники нужно лишь оставить онлайн-заявку на официальном веб-сайте СкупАвто. Сделки оформляются в офисе компании или же по адресу, который указал владелец. Для быстрой и дорого продажи своего автотранспортного средства нужно собрать вышеперечисленную документацию и предъявить ее в офис. В таком случае процедура займет не более часа. Также компания предлагает выездную услугу своих оценщиков по городу или же всей области. Услугами СкупАвто могут воспользоваться юр. или физ. лица. Здесь можно выгодно продать даже целый автопарк.


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