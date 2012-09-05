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Выкуп авто
14 Февраля 2017
Теги: авто

Наша компания занимается дорогим выкупом подержанных авто. Для такой процедуры необходимо проведение оценочных работ, которые наши оценщики проводят абсолютно бесплатно. Они выезжают на места и составляют стоимость авто клиентуры в минимальные сроки. После этого мы предлагаем сумму автовладельца и после принятия машины, выплачиваем ее прямо на руки. Мы можем выполнить и срочный выкуп лизинговых или же кредитных моделей. Также желающие смогут воспользоваться нашими услугами по срочному выкупу. Чтобы убедиться в надежности нашего обслуживания, достаточно посетить наш официальный веб-портал. 

Продать автомобиль в Москве на m7m7.ru сможет любой автовладелец. Для этого достаточно зарегистрироваться на нашем веб-ресурсе и предоставить нам требуемые данные о вашем авто. Мы всегда предлагаем нашей клиентуре высокую стоимость и занимаемся выкупом машин немедленно. Наши специалисты позаботятся о быстром оформлении сделок и необходимой документации. Наша команда работает без всяких выходных или же перерывов, предлагая услуги по выкупу авто в 24-часовом режиме. После того, как клиент обратиться к нам, вы высылаем оценщика им приобретаем авто с моментальной выплатой денежных сумм. 

Наши специалисты осмотрят машину абсолютно бесплатно. Будут проверены подвески, коробки передач, двигатели, кузовы и другие составляющие авто. Также необходимо проведение диагностических работ. Мы комплексно диагностируем авто не только в столице, но и во всем Подмосковье. Такие услуги мы также предлагаем абсолютно бесплатно. Чтобы ознакомиться с наиболее выгодными предложениями машин, необходимо внимательно следить за нашим официальным порталом. Здесь вы постоянно размещаем объявления подобного содержания, предлагая посетителям огромный выбор лучших моделей авто.

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