Продажа автомобилей Б/У сопряжена с рядом трудностей, в первую очередь это поиск покупателей, и большинство владельцев, желающих сменить машину, обращаются в компанию «Автовыкуп-24», основным занятием которой является автовыкуп в Люберцах, восстановление и продажа. Исходя из реалий вторичного авторынка, работает по системе trader-in. Большой поток автомобилей позволяет оперативно выполнять работы по низкой стоимости.





Преимущество срочного выкупа авто в Люберцах

Продажа транспорта требует комплексного подхода, который не всегда доступен большинству владельцев, а первую очередь речь идет о временном ресурсе. Потери в цене составляют не более 20 % от рыночной стоимости такого же транспорта. Основные факторы, затрудняющие продажу авто:

Поиск покупателя, при котором есть шанс попасть на мошенников. Предпродажная подготовка, которая увеличивает затраты за счет проведения технических осмотров на спец оборудовании и компьютерной диагностики, замены расходников, во многих случаях и ремонта. Законодательная база, обязывающая уплатить налог.

Компания, которая проводит выкуп авто в Люберцах берет решение всех вопросов на себя благодаря:

Расширенному рынку сбыта на торговых площадках и массовой известности. Наличию собственной технической базы (сервисов, ремонтных мастерских), налаженной поставке фирменных запчастей по оптовым ценам. Налогообложению посредника.





Налогообложение при продаже транспорта

При проведении торговых сделок частными и юридическими лицами, государству выплачивается налог в установленном размере:

13 % от суммы, превышающей 250 000 рублей при продаже 1 ТС в год при продолжительности владения менее 3 лет. 13 % от общей суммы, проданных за 1 год автомобилей. При обмене автомобилями.

Налог не взымается в случае владения транспортом более 3 лет и стоимости менее 250 000 рублей. Некоторые владельцы при продаже умышленно снижают стоимость, чтобы не платить налог. В этом случае налоговым кодексом предусмотрена следующее ограничение: нельзя указывать стоимость транспортного средства ниже среднерыночного или фактического оценки автомобиля.





Информационная поддержка

Компания «Автовыкуп-24» работает в Москве и МО с автомобилями различного назначения, стоимости и юр. статуса и технического состоянии, в том числе выкуп авто в Люберцах после ДТП. Компания по выкупу автомобиля это оптимальное решение для клиентов, так как здесь устранены сложности и риски, возникающие при самостоятельной продаже, высокие процентные ставки, устанавливаемые автоломбардами. Кроме того устраняются такие факторы как разбирательства со страховыми компаниями после ДТП, оформление и постановка на учет, доставка эвакуатором (востребована после ДТП), предпродажная подготовка и т. д.

Интересующие подробности можно узнать позвонив по тел: 8-967-100-08-00 или написав на сайт компании avtovukup-24.ru.



