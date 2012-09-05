С этим тезисом вроде никто и не спорит. При этом не стоит забывать, что главная цель ПДД — обеспечение безопасности движения. Но никакие законы не в состоянии предусмотреть все ситуации на дороге. Можно ли отступать от ПДД, если это отступление повышает безопасность движения? Вопрос сложный. С одной стороны, любое нарушение может привести к аварии. С другой, не всегда получается придерживаться дорожных законов.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций.

Например, движение в плотном потоке со скоростью, превышающей разрешенную (70—90 км/ч для столицы уже стали нормой). Если ехать медленнее, вас будут постоянно обгонять и подрезать — вероятность аварии существенно увеличивается. Более того, такие «тихоходы», как ни странно, пользуются повышенным вниманием гаишников — по их разумению, скрупулезно соблюдают ПДД лишь любители зеленого змия да угонщики. Так что лучше ехать со скоростью потока.

Или представьте картину: на перекрестке стоящая впереди машина заглохла. Ее водитель включил «аварийку», открыл капот... А что делать вам? Просто объехать его нельзя — перед перекрестком прерывистые линии между полосами превращаются в сплошные. В соответствии с ПДД нужно продемонстрировать непростой маневр — сначала отъехать назад до прерывистой линии и лишь затем перестроиться на соседнюю полосу. Разумеется, такие действия гораздо опаснее, чем простое перестроение с нарушением разметки.

А если автомобиль заглох в тоннеле, где прерывистой линии нет — только сплошная? В этом случае законного выхода вообще нет: перестроиться мешает разметка, а двигаться задним ходом или оставаться на месте запрещают ПДД.