Строго говоря, катализатор выхлопной системы следует правильно называть каталитическим нейтрализатором.

Катализатор - это компонент трубы, в которой располагается специальная ячеистая вставка, выполненная из сложных сплавов (в числе которых может быть и платина, и разнообразные редкоземельные элементы, которые не контактируют с углеводородами и, как следствие, не окисляются).

Без сомнения, коль скоро в таком узле присутствует платина, дешево он стоить не может в принципе.

Однако если эксплуатировать транспортное средство правильно, то данный элемент прослужит даже дольше, чем сам двигатель.

Выхлопной газ высокой температуры, проходя через ячеистую вставку, присутствующую в катализаторе, утрачивает остаточное топливо.

Как следствие, выхлопная труба извергает в окружающую транспортное средство среду, уже не окисленные углеводороды (что позитивно сказывается на экологической обстановке в целом).

Корректность функционирования катализатора напрямую зависит от правильности работы лямбда-зонта (кислородного датчика).

Если в смеси, образующейся на выходе, присутствует излишне много кислорода, то это указывает на проблемы с нейтрализацией топливных останков (они либо вообще не нейтрализуются, либо это происходит неэффективно).

Оптимальное решение проблемы в подобной ситуации - заменить катализатор.

Катализатор редко, когда выходит из строя, но вероятность подобного положения дел всё же существует.

В частности, этот компонент выхлопной системы "не любит", когда топливо переливают, либо в топливе присутствуют разнообразные присадки, изменяющие свойства бензина.

Подобные присадки зачастую забивают ячейки катализатора, что влечет за собой утрату его основных функций.

В наихудшей ситуации ячеистые соты подвергаются закупорке, и выпуск газов попросту не осуществляется.

Для сбережения ресурса катализатора нужно обязательно контролировать состояние его форсунок, постоянно проводить компьютерную диагностику двигателя, а также заливать исключительно топливо высокого качества.

Так как катализатор, как уже было сказано, стоит дорого, то владельцы транспортных средств с поврежденным компонентом этого типа зачастую пытаются минимизировать собственные финансовые потери.

Если оставить систему выхлопа без катализатора, напрямую пуская отработанные газы, то это окажет сильный вред экологии окружающей среды.

Также это сопровождается необходимостью монтировать "обманку", а не кислородный датчик - иначе мотор авто просто не будет корректно работать.

Поэтому наиболее разумным решением является грамотный ремонт выхлопной системы с подбором подходящего вашему транспортному средству катализатора.

И, как и во многих других случаях, проблему с ремонтом таких систем, лучше заранее предотвращать, правильно эксплуатируя транспорт, чем потом устранять.



