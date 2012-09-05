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В ближайшее время почитатели тенниса смогут насладиться игрой Элины Свитолиной и представительницы Нидерландов Бибианы Схофс. Украинка участвует во втором турнире текущего сезона. Она преодолела два раунда, но внезапно потерпела поражение в схватке с Мугурусе. Высокий уровень подготовки Элины свидетельствует о том, что она с большей вероятностью выиграет турнир. Вот уже 4 года спортсменка занимает лидирующие позиции в топе.

Схофс уступает украинке по подготовке. Турниры проходят на низком уровне, а в прошлом сезоне можно отметить наличие 29 побед и 30 поражений. За последнее время спортсменка не продвигалась дальше 1-2 раунда. Онлайн ставки на спорт лучше всего делать на топовых спортсменов, иначе велика вероятность проигрыша.

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Где футбол смотреть онлайн – 1xStavka.ru

Для футбольных фанатов, которые задаются вопросом, где футбол смотреть онлайн – 1xStavka.ru лучший сайт для просмотра живых трансляций. Здесь можно наблюдать за матчем между «Норвичем» и «Ливерпулем». К сожалению, статистика игр первой команды позволяет судить о том, что сборная не останется на топовых местах. Плохая оборона не позволяет ей выигрывать даже у откровенно слабых противников.

Под наставлением Юргена Клоппа игроки с легкостью одержали уже 24 победы. Это своеобразный рекорд, при условии, что было сыграно 25 матчей. Атака сборной работает на высшем уровне, и говорить о снижении темпа не приходится. Несмотря на некоторых сильных игроков «Норвича», «Ливерпуль» вряд ли согласится прервать свою победоносную серию и в этой схватке. Пукки может попытаться забить «красным», но его способностей маловато для противостояния такой сильной команде.

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