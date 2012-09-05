Услуги по автокредитованию сегодня пользуются особым спросом. Не у каждого покупателя авто имеется на руках достаточно средств, чтобы приобрести выбранное персональное транспортное средство. На помощь в таких случаях придет компания Автокредит avtokred.com, которая занимается выдачей выгодных кредитов на любые автотранспортные средства, возраст которых не превышает 20 лет. Следует отметить, что 95 процентов клиентов компании уже успели приобрести для себя на кредит выбранный автомобиль. Филиал компании открыт и для жителей Иркутской области, также как и в других регионах страны. Сотрудники представительств Автокредит являются высококвалифицированными специалистами с богатым опытом работы в сфере финансов. Благодаря этому клиенты здесь получают высококачественный сервис.



Если вы желаете получить кредит максимально безопасно, выгодно, быстро и честно, лучше всего обратиться в один из филиалов компании Автокредиты. Это официальный партнер лучших российских банков, благодаря чему клиенты получают максимально выгодные для себя предложения. Каждый из вас может воспользоваться эксклюзивными предложениями и условиями по кредитованию. Заявки рассматриваются быстро и максимально лояльно не более чем за час. А вероятность их одобрения составляет 95 процентов. После получения вашей онлайн-заявки, сотрудники компании оперативно отправляют ее десяти иркутским банкам-партнерам. От клиента требуется лишь водительское удостоверение вместе с паспортом.



Чтобы получить решение банков требуется не более одного часа. Клиент сам выбирает для себя график ежемесячного платежа, также как и срок кредитования. Кроме этого сотрудники Автокредита предлагают проверку интересующего клиента автомобиля на наличие залогов, текущего владельца авто, наличие ДТП и юридическую чистоту. Кроме этого сотрудники компании занимаются составлением грамотной договорной документации купли-продажи ТС. А сделки осуществляются непосредственно в офисе компании, под контролем опытных юристов. Следовательно, никакие нюансы юридического или правового характера при таких сделках упущены не будут.



Обратиться в Автокредит следует по разным причинам. Здесь для вас подберут и оформят наиболее выгодный автокредит на приобретение б/у или же новое авто, возраст которых не превышает 20 лет. Оформление автокредитов не требует присутствия свидетелей, предоставления разных справок или же уплату скрытых платежей. Сотрудники компании работают максимально прозрачно и честно. Здесь любой желающий сможет получить консультационные услуги по заключению договоров купли-продажи. Благодаря услугам Автокредит вы сможете легко приобрести подходящее авто даже в случае отсутствия денежных средств. Для этого не требуется официальное подтверждение доходов.

