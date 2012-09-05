Один из крупнейших федеральных интернет-магазинов товаров для сна Ок Матрас объявляет о распродаже матрасов для спортсменов и просто активных людей Sportletica. Их можно приобрести со скидкой до 30%!

Все больше людей уделяет внимание качеству своего сна, понимая как это важно для здоровья. Лучше всего о важности отдыха и сна знают спортсмены - как профессионалы, так и люди, которые любят спорт и активный отдых. Для качественного отдыха в ночное время необходимо обеспечить подходящие условия.

О здоровье профессиональных спортсменов заботятся специалисты. Спортсмены регулярно посещают массаж и без каких-либо исключений соблюдают индивидуально подобранную диету. Таким образом они компенсируют недостаток отдыха между тренировками - одним словом, могут тренироваться дважды в день, постоянно улучшая свои результаты. У любителей спорта нет таких же возможностей, как у профессиональных спортсменов, поэтому они должны обеспечивать дни отдыха между тренировками. Говорят даже, что восстановление - это один из элементов тренировки. Однако как любителям, так и профессионалам необходимо высыпаться. Им необходимо спать от 6 до 8 часов в день, обеспечивая при этом наилучшее качество сна. С этим могут справиться матрасы Sportletica, которые предлагаются в интернет-магазине Ок Матрас.





Что необходимо учитывать при их выборе?

Общие правила выбора матраса для спортсменов не отличаются от тех, которые следует соблюдать людям, не занимающимся спортом на ежедневной основе. В первую очередь, матрас следует подогнать под свой вес. Матрас для спортсменов должен обеспечивать идеальную поддержку позвоночника, давая параспинальным мышцам возможность отдохнуть. Термоэластичный матрас Sportletica адаптируется к естественным изгибам тела в ответ на тепло. После контакта с телом термоэластичная пена мягко нагревается, дополнительно поддерживая регенерацию мышц. Людям, предпочитающим более твердую поверхность, рекомендуются высокоэластичные матрасы. Подобно термоэластичной пене, высокоэластичная пена приспосабливается к естественным изгибам тела. Дополнительным преимуществом матрасов Sportletica является их долговечность.

ООО Ок Матрас предлагает широкий ассортимент матрасов Sportletica со скидкой до 30%. Офис компании находится по адресу: г. Москва, ул. Чертановская д. 9, корпус 3. Тел.: +7 800 200 04 14.



