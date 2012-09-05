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Выгодная покупка Rolls-Royce Phantom 8 в Rolls-Royce Motor Cars
14 Июля 2020

Rolls-Royce Phantom имеет репутацию самого эксклюзивного автомобиля в мире, с множеством уникальных характеристик и отличительных черт. В частности статуэтка под названием «Дух экстаза», представляет собой склонившуюся перед полетом женщину с распростертыми руками. С невероятной скоростью совершенствуются автомобили Роллс-ройс от поколения к поколению, а она украшает их капоты уже более века. Другим характерным признаком этого автомобиля являются двери Rolls Royce-Phantom, которая открывается не традиционным способом, а в противоположном направлении, «против ветра».

Еще одним отличием является непревзойденный уровень шумоизоляции автомобиля Rolls-Royce Phantom 8. Здесь вы качественно услышите не только музыку, но биение своего сердца и мысли. Роллс-Ройс Фантом VIII - самая тихая машина в мире. Несмотря на мощный (6,75 л) двигатель внутреннего сгорания. В чем секрет производителя люксовых лимузинов? 130 кг звукоизоляционных материалов. Специальные подкладки из губки для шин. Двойное остекление с чередованием слоев фольги. Исключительно жесткий каркас без вибраций. Каждая деталь отдельно испытывается в безэховой камере. Бесшумность в приоритете! Не стоит забывать о кожаных сиденьях, регулируемых креслах с массажем, экранах телевизоров – это стандартно в автомобилях данного класса. Но из эксклюзивных моментов здесь есть потрясающее в своей эмоциональной силе – «звездное небо» на потолке и забота о вашем удовольствии в виде отсека для охлаждения шампанского.

Сегодня самый роскошный автомобильный бренд в мире использует новейшие технологии, чтобы удовлетворить вкусы своих требовательных клиентов. Многие люди заинтересованы в роскошных автомобилях, и лучшим решением в части такого ответственного приобретения является сотрудничество с автосалоном официального дилера. Здесь вы можете:

  • Получить экспертную консультацию
  • Заказать автомобиль с индивидуальными характеристиками
  • Оформить безопасную покупку по дилерской цене
  • Участвовать в действующих программах лояльности
  • Обеспечить люксовому авто премиальный уровень сервиса

Легендарная британская марка Rolls-Royce с готовностью реагирует на индивидуальные желания клиентов, и в части роскоши по оснащению автомобилей ей нет равных. Убедитесь в этом, заказав тест-драйв автомобиля Rolls-Royce Phantom 8 в дилерском центре.


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