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Выгода покупки Hyundai с пробегом у официального дилера
3 Июня 2019
Теги: авто

Автомобили корейского концерна пользуются у россиян высоким спросом, так как отличаются достойными ходовыми качествами, эффектным дизайном и при этом радуют всеядностью в отношении выбора топлива и умеренным уровнем расходов на содержание. Если приобретение нового транспортного средства связано для вас с финансовыми сложностями, стоит рассмотреть вариант покупки Hyundai с пробегом на торговой площадке LDF.ru.

Аргументы в пользу покупки подержанного авто

Не всегда покупка нового автомобиля является рациональным и оправданным выбором. Поводы отдать предпочтение транспортному средству с пробегом следующие:

  • Существенная экономия в цене. Автомобиль с пробегом в 30-50 тысяч километров в отличном состоянии и идеальной «историей» можно купить на 30-35% дешевле нового корейца.
  • За одни и те же деньги вы можете приобрести новый Hyundai с базовой комплектации – без климат-контроля, подушек и многочисленных систем безопасности, или же топовую комплектацию с невероятным количеством опций, с отделкой салона кожей и алькантарой, прогрессивным мультимедийным комплексом и т.д. Очевидно, что если вы хотите подчеркнуть свой статус, а также обеспечить комфортные и безопасные путешествия – лучше взять авто с пробегом на LDF.ru.
  • «Детские болячки» автомобиля и возможные случаи заводского брака, как правило, проявляются в первый год эксплуатации любого автомобиля. Поэтому приобретая авто в возрасте 2-5 лет, вы понимаете его реальное состояние и перспективы дальнейшей эксплуатации в российских условиях.

Где безопасно купить Hyundai с пробегом

Официальный дилер по продажам подержанных корейских автомобилей Hyundai предлагает выгодные и удобные условия приобретения авто с пробегом:

  • Транспортные средства Hyundai собраны в одном автосалоне, что облегчает возможность сравнения нескольких предложений.
  • Специалисты компании тщательно диагностируют техническое состояние авто, выявляя любые возможные нюансы, для определения оптимальной стоимости. У нас вы не купите автомобиль, у которого через неделю эксплуатации проявится серьезная поломка.
  • Юридическая служба площадки LDF.ru. проверяет документы и владельцев. У нас нет автомобилей, находящихся в залоге, перенесших угон или серьезнейшее ДТП.
  • Все автомобили полностью готовы к продаже, купить любую модель Hyundai в идеальном состоянии у нас можно за 2 часа.


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