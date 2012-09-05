Каждой компании имеющий офис нужен системный администратор. Будь то предприятие или юридическая фирма, без компьютеров и бухгалтерии никуда и за всем этим надо следить.

Конечно большинство организаций привыкло нанимать штатного специалиста, это понятно и на первый взгляд прозрачно и удобно. Однако существует ряд минусов в связи с которыми во всех прогрессивных странах постепенно выводят ряд специалистов "за штат". Минусы на первый взгляд не очевидны для компании любых размеров, ведь люая организация работающая "в белую" платит на своих сотрдуников налоги, покупаем им компьютеры, оплачивает электричество, больничные пособия, выплачивает отступные при увольнении и так далее и тому подобное. Это воспринимается как должное.

Но есть услуга позволяющая значительно нивелировать все подобные издержки - ИТ аутсорсинг.

ИТ аутсорсинг представляет из себя набор услуг системного администратора. Ваша компания заключает договор с юридическим лицом на обслуживание компьютеров и специалист такой компании выполняет все задачи по ремонту, помощи пользователям, пуску и наладке оборудования, в вашем офисе.

При этом вы не только экономите на налогах в пенсионный фонд и избавляете себя от необходимости оборудовать рабочее место сотруднику, который должен был бы выполнять эти обязанности, но и повышаете расходную часть бюджета своей бухгалтерии, не говоря уже о НДС. При этом средняя стоимость по договору на обслуживание офисов, например в Санкт-Петербурге, на 20-30% ниже, чем зарплата штатного сотрудника или инженера.

Плюсы ИТ аутсорсинга очевидны!

При этом не стоит бояться того, что круглосуточно в офисе нет того, кто может помочь с той или иной компьютерной проблемой. Технологии давно шагнули сильно вперед и в любую минуту из любой точки мира, сотрдуник технической поддержки может подключиться к экрану вашего пользователя и помочь ему. А если удаленно проблему решить не удается, то в таким компаниях как ООО "Интеграл" работающих в Санкт-Петербурге, обычно предусмотрено большое или даже безлимитное количество выездов в месяц, так что в беде Вас не оставят!

Вы можете ознакомиться со всеми подробностями обслуживания и рассчитать стоимость договора на сайте компании "Интеграл": https://needsysadmin.ru/vyezdnoj-sistemnyj-administrator/

Надо обязательно добавить, что именно данная компания, не только оказывает услуги приходящего сисадмина, но предоставляет очень важную услугу по сдаче в аренду сервров для 1С Предприятие. Мы уверены, что подавляющему большинству предпринимателей эта услуга окажется жизненно необходимой, ведь повышение безопасности и качества обслуживания бухгалтерии, важная задача. А перенос сервера 1с в онлайн в облако может помочь решить эту задачу и повысить и производительность и конфиденциальность ваших транзакций.



