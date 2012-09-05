Выезд из узкого проезда происходит в обратном порядке. Если пространство перед проездом достаточное, необходимо выехать из проезда прямо. После этого при выезде как передним, так и задним ходом можно, не опасаясь, в зависимости от ситуации поворачивать колеса в любую сторону.

Рассмотрим выезд задним ходом при сужении проезда и уменьшении пространства, к которому примыкает проезд. В этой ситуации для перевода автомобиля из положения 3 в положение 1 сначала необходимо контролировать прохождение точки В автомобиля мимо точки Б створа проезда. После выполнения этого маневра надо сконцентрировать внимание на движении точки А автомобиля, пока она не пройдет мимо точки С.

В случае выезда из более узкого проезда при переходе из положения 4 в положение 2 необходимо так поворачивать рулевое колесо налево, чтобы зазор Ъ оставался постоянным. При этом необходимо также наблюдать за прохождением мимо точки Б створа левой стороны автомобиля.

При выполнении рассмотренных маневров нет необходимости переводить автомобиль в положение 1. Движение задним ходом можно прекратить, как только автомобиль отъедет от створа проезда настолько, чтобы можно было начать поворот направо. Если проезд очень узкий, то разворот необходимо выполнять после выезда из него.

При выезде из узкого проезда передним ходом необходимо помнить о том, что поворот рулевого колеса можно начинать после того, как задние колеса пройдут через створ проезда.