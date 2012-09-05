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Выбор видеорегистратора
24 Сентября 2020

Передвигаясь по загруженным городским магистралям автомобилисты часто сталкиваются с непредвиденными ситуациями, когда участниками движения нарушаются ПДД, происходят ДТП или же другие неправомерные действия. Часто, из-за неимения доказательств, штрафы и другие санкции накладываются на совершенно невиновных водителей. Поэтому многим из нас приходится отвечать за халатность и преступные действия других. Избежать этого можно лишь одним способом - приоброетением и установкой специального устройства, которое называется видеорегистраторов. Так называется небольшая конструкция, которая ведет запись происходящих на дорогах событиях. С таким устройством можно решать любые спорные ситуации и зафиксировать возможного злоумышленника. Есть модели видеорегистраторов, которые оснащены дополнительными функциями, это может быть функция записи аудио.

Однако покупать видеорегистратор вслепую нельзя. Перед заказом данного устройства необходимо определиться, в решении каких задач вы нуждаетесь. Существует множество параметров, по которым выбирается такое оборудование. Прежде всего - это цена модели и бренд-производитель. Некоторые автовладельцы предпочитают продукцию нераскрученных производителей. Большинство покупает товары массовых марок. Другие же заказывают устройства премиум-сегмента, без малейших сомнений доплачивая за бренд. Заранее следует учесть, что в бюджетных моделях найти достойные образцы очень сложно. Приличные модели можно купить дороже. Но у них не будет функциональных излишеств. Что же касается преимиум-сегмента, здесь уже свободно можно найти модификации, оснащенные GPS-модулем, а также целой базой камер, с помощью которых фиксировать нарушения можно гораздо легче.

Еще одним важнейшим параметром является показатель разрешения видео. Оно не должно быть ниже Full HD. Среди дешевых моделей встречаются HD-приборов, однако хорошего изображения от них ждать не стоит. Вы не сумеете прочесть даже номерные знаки. Потому годятся они только в качестве подарка человеку, с которым вы никогда уже не встретитесь. Перед покупкой видеорегистратора также следует уделить внимание компонентам. Качество видеозаписи зависит от процессора, объектива и матрицы. Наиболее популярными насегодня процессорами считаются Novatek или же Ambarella. Хороший видеорегистратор должен иметь стекляный объектив, с числом линз от пяти до семи.

Важнейшим критерием при выборе устройства для видеорегистрации является угол обзора. В большинстве случаев данный показатель варьируется между показателями 130-170 градусов. Однако есть производители, которые лукавят, стараясь ввести в заблуждение своих потенциальных покупателей. Нельзя верить, что у какой-либо модели угол обзору лучший. Данный показатель у всех видеорегистраторов - одинаковый. Следовательно, не стоит уделять таким утверждениям особого внимания.

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