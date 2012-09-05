Передвигаясь по загруженным городским магистралям автомобилисты часто
сталкиваются с непредвиденными ситуациями, когда участниками движения
нарушаются ПДД, происходят ДТП или же другие неправомерные действия.
Часто, из-за неимения доказательств, штрафы и другие санкции
накладываются на совершенно невиновных водителей. Поэтому многим из нас
приходится отвечать за халатность и преступные действия других. Избежать
этого можно лишь одним способом - приоброетением и установкой
специального устройства, которое называется видеорегистраторов. Так
называется небольшая конструкция, которая ведет запись происходящих на
дорогах событиях. С таким устройством можно решать любые спорные
ситуации и зафиксировать возможного злоумышленника. Есть модели
видеорегистраторов, которые оснащены дополнительными функциями, это
может быть функция записи аудио.
Однако покупать видеорегистратор вслепую нельзя. Перед заказом данного
устройства необходимо определиться, в решении каких задач вы
нуждаетесь. Существует множество параметров, по которым выбирается такое
оборудование. Прежде всего - это цена модели и бренд-производитель.
Некоторые автовладельцы предпочитают продукцию нераскрученных
производителей. Большинство покупает товары массовых марок. Другие же
заказывают устройства премиум-сегмента, без малейших сомнений доплачивая
за бренд. Заранее следует учесть, что в бюджетных моделях найти
достойные образцы очень сложно. Приличные модели можно купить дороже. Но
у них не будет функциональных излишеств. Что же касается
преимиум-сегмента, здесь уже свободно можно найти модификации,
оснащенные GPS-модулем, а также целой базой камер, с помощью которых
фиксировать нарушения можно гораздо легче.
Еще одним важнейшим параметром является показатель разрешения видео. Оно
не должно быть ниже Full HD. Среди дешевых моделей встречаются
HD-приборов, однако хорошего изображения от них ждать не стоит. Вы не
сумеете прочесть даже номерные знаки. Потому годятся они только в
качестве подарка человеку, с которым вы никогда уже не встретитесь.
Перед покупкой видеорегистратора также следует уделить внимание
компонентам. Качество видеозаписи зависит от процессора, объектива и
матрицы. Наиболее популярными насегодня процессорами считаются Novatek
или же Ambarella. Хороший видеорегистратор должен иметь стекляный
объектив, с числом линз от пяти до семи.
Важнейшим критерием при выборе устройства для видеорегистрации является
угол обзора. В большинстве случаев данный показатель варьируется между
показателями 130-170 градусов. Однако есть производители, которые
лукавят, стараясь ввести в заблуждение своих потенциальных покупателей.
Нельзя верить, что у какой-либо модели угол обзору лучший. Данный
показатель у всех видеорегистраторов - одинаковый. Следовательно, не
стоит уделять таким утверждениям особого внимания.