Обустройство автономной канализации требует тщательного выбора септика, от которой зависит налаженная работа всей системы. Наша компания предоставляет богатый выбор таких станций вместе с услугой профессионального монтажа в кротчайшие сроки. Каждому заказчику здесь предоставляется гарантия качества. Кроме этого приобрести септик желающие смогут по самой низкой стоимости по всему Питеру. Если ваш загородный участок, земельный участок не подключен к магистральной канализации, самое время задуматься об установке станции по очистке загрязненных стоков. Лучше всего для подобной задачи подходят готовые септики, которые помогут соорудить автономную канализацию.



Чтобы купить септик необходимо учесть ряд критериев выбора. Прежде всего это степень очистки стоков. Она должна быть 99-процентной, чтобы затем очищенную жидкость можно было использовать для технических нужд или же полива. Прежде всего необходимо определиться с моделью септика. Необходимо подобрать резервуар, который смог бы обслужить необходимое количество жильцов особняка. Также при выборе учитывается количество необходимых сантехнических приборов, которые вы планируете подключить к общей канализационной системе. Высококвалифицированные сотрудники ВодоВорот помогут в разборе технических параметров подобных установок, благодаря чему вы сможете подобрать оптимальный вариант.



Септик выполняет биологическую очистку стоков. Происходит такой процесс в герметичной емкости, которая имеет несколько секций. Здесь выполняется очистка жидкости от твердых примесей, органических или же неорганических загрязнений. Способствуют такой очистке специальные аэробные микроорганизмы. Установка не требует частого обслуживания или же консервацию на зимние месяцы. Стоимость таких станций зависит от разных факторов. Прежде всего это объемы резервуара и количество жильцов, которых обслуживает одна станция очистки.



Если септик приобретается для участков с неустойчивыми грунтами, которые также называют плывунами, придется дополнительно укреплять стенки котлована. Для этого используется опалубка. Такие работы требуют дополнительных расходов, также как стройматериалы вместе с доставкой. Необходимо также придерживаться определенного расстоянии между септиком и ближайшими строениями. Оговорены такие параметры в СниП. В некоторых случаях может потребоваться установка насосного оборудования, которое обеспечит принудительный выброс стоков. Для этого придется приобретать дополнительную емкость.

