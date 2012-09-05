- В автомобильной прессе нередко публикуются тесты различных покрышек. Насколько верно ориентироваться на них?

- На мой взгляд, результаты тестов стоит воспринимать лишь как информацию к размышлению. Ведь они зачастую проводятся на трассах, которые несравнимы с городскими. Более того, испытания покрышек 225/65 R17 проводятся на конкретной модели автомобиля, при определенной погоде. А разные машины - с одинаковыми шинами, на одной и той же трассе - и вести себя будут по-разному. Конечно, познакомиться с результатами тестов никогда не помешает, однако использовать их в качестве некого вердикта я не рекомендую. Тем более что многие оценки испытателей носят чисто субъективный характер.

А внедорожники? Я слышал, покрышки у них выполняются только в универсальном варианте.

- Внедорожные шины, как и легковые, также имеют “сезонную” классификацию. Не в меньшей степени для внедорожных покрышек важна специализация по конкретным условиям бездорожья. Снежная целина, жаркая пустыня, болота, горная дорога - под конкретные условия нужно ставить свои, узкоспециальные модели шин. Но поскольку большое количество джипов эксплуатируется на хороших дорогах, основная масса покрышек для них выпускается в универсальном варианте. Эти шины довольно неплохо ходят по асфальту, у них весьма низкое сопротивление качению. В то же время они легко справляются с проселочной дорогой. И если наши путешествия ограничиваются выездами на пикники или на дачу, всесезонные шины будут "впору”. А вот зимой, особенно при дальних поездках на охоту или на рыбалку, не помешает установка “сезонных" покрышек.

- Верно ли, что нельзя вставлять камеру в бескамерную шину - иначе она разрушится?

- Бескамерная покрышка может разрушиться только от внешнего воздействия - пореза или разрыва. Кстати, если порез нельзя заделать обычным способом, специалисты для устранения дефекта как раз рекомендуют использовать камеру. По крайней мере, с ее помощью можно доехать до сервис-центра и там произвести ремонт. То же самое можно рекомендовать в случаях, когда погнут диск. Правда, установка камеры лишает бескамерную резину всех ее преимуществ.