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Выбор модели
28 Июня 2017
Теги: авто

Машина свежего поколения сохранила и внедорожный антураж, и брутальную конструкцию. Пока же джипы всех мастей и размеров раскупают так, будто дорожные службы всего мира объявили полувековую забастовку. Спросу соответствует и предложение — скоро без собственного вездехода останется разве что только «Pikap».

Одним из основоположников внедорожного жанра является «Toyota», в 1951 году представившая свой первый вездеход под названием Land Cruiser — всего через три года после рождения Land Rover и лишь па 10 лет отстав от первопроходца Willis. С тех пор сменился добрый десяток поколений вездеходов Toyota, но под именем Lind Cruiser (LC) по-прежнему выпускаются только полноценные внедорожники: большой LC 100 и немного меньший LC Prado. Последний был только что полностью обновлен, но в отличие от основного соперника — Mitsubishi Pajero — сохранил верность традициям, имея рамную конструкцию кузова и неразрезной задний мост. Однако архаичным новый Prado не назовешь: реечный рулевой механизм, межосевой дифференциал типа Torsen с дополнительной возможностью принудительной блокировки, опционная задняя пневмоподвеска с автоматической регулировкой положения кузова и множество электронных систем управления движением, облегчающих «старт в гору» (НАС), «спуск с горы» (ПАС), поддержание курсовой устойчивости (УБС) и т.д., и т.п. Добавьте ко всему перечисленному третий ряд сидений, велюровый салон, климат-контроль, круиз-контроль, передние сиденья с подогревом, магнитолу с СО-чейнджером и еще кое-какие мелочи, и вы получите единственную версию, имеющуюся ныне в наличии в столице, с пятидверным кузовом, бензиновой «шестеркой» объемом 4.7 л. и пятидиапазонным «автоматом». Все это обойдется вам в $47 900. Впрочем, заказать можно и подержанные авто, но в таком случае ждать их придется месяц-полтора.

Альтернативы такой покупке весьма многообразны, в том числе и по стоимости. Выбрав одного из «корейцев», можно сэкономить $10 — 15 тысяч. Стоимость «американцев» находится где-то посередине между «корейцами» и Prado. Весьма популярный на нашем рынке Mitsubishi Pajero с двигателем 3,5 л. стоит почти столько же, а новейший VW Touareg (тоже оснащенный послабее: с двигателем 3,2 л, без пневмоподвески и третьего ряда сидений) на пару тысяч дороже. Единственным существенным недостатком Toyota Land Cruiser Prado является отсутствие на нашем рынке достаточного количества модификаций для немедленного выбора нужною варианта модели.

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