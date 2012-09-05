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Выбор комфортного, надежного и функционального офисного кресла
29 Марта 2017
Теги: Игры

Работники офисов много времени проводят в сидячем положении за компьютером, поэтому покупке офисных кресел стоит уделить особенное внимание. Ведь то, насколько удобным и надежным будет кресло, влияет и на работоспособность сотрудника, а значит, и результативность деятельности всей компании.

Непростой выбор офисного кресла

Первым делом надо обратить внимание на конструкцию мебели. Качественные офисные кресла для персонала имеют 5-лучевую опору с вращающимися колесиками. Необходимо наличие подлокотников, так как при их отсутствии работник будет быстро утомляться.

Кресло должно быть оснащено функцией регулирования угла наклона спинки и сидения по высоте. Сидение регулируется посредством подъемного механизма, расположенного у основания стула. Он совмещается с амортизатором, который снижает нагрузку на позвоночник во время резкой посадки. Подстроить кресло под спину сотрудника можно с помощью корректировки наклона спинки, которая выступает в роли опоры и принимает на себя часть нагрузки. Валик с поясничным прогибом отвечает за правильное положение спины, что позволит держать осанку и меньше уставать.

Встроенный механизм качания позволяет мебели качаться с малой амплитудой в разные стороны. Это дает возможность поменять положение тела, размять спину и разогнать кровь. Механизм представлен шарниром с центром, немного смещенным по отношению к центру опоры, поэтому при раскачивании не стоит опасаться того, что стул перевернется.

Прежде чем купить офисное кресло, рекомендуется уделить внимание и материалам, из которых оно сделано. Лучше отдать предпочтение креслу с обивкой из качественной синтетики или натуральной кожи. Эти материалы обеспечивают удерживание стабильной температуры тела и дают коже дышать. Основа стула обычно выполнена из металла или пластика: они надежны и долговечны.

Популярные изготовители офисной мебели

Большой популярностью пользуется мебель отечественной марки «Бюрократ». Этот бренд уже не первый год находится на лидирующих позициях на рынке офисных кресел. Ассортимент периодически обновляется.

Еще одна марка из России – CHAIRMAN, один из крупнейших отечественных изготовителей. Фирма пристально следит за качеством своих изделий и расширением ассортимента. Цена на офисное кресло CHAIRMAN может быть чуть выше средней, потому что бренд выпускает только высококачественные товары.

Марка «Протон» производит мебель не только в России, но и в Китае. Предлагает покупателям широкий выбор кресел и многообразие цветовых решений. Если нет в наличии нужного цвета, то модель сделают под заказ.

Фирма «Метта» является одним из лучших изготовителей офисной мебели в странах СНГ и за рубежом. Модельный ряд компании расширяется с каждым годом. Продукция этой марки очень востребована, отличается выгодной ценой, качеством и повышенной эргономичностью.

Украинская компания «Новый стиль» – это проверенный производитель, который выпускает качественную офисную мебель уже не один год. Ассортимент товаров регулярно пополняется, а стоимость вполне приемлемая.

Константин

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