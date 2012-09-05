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Выбор дополнительного оборудования для авто
15 Марта 2018
Теги: авто

Мысли о покупке дополнительного оборудования в автомобиль приходят в голову владельцев авто как до покупки, так и после. Обычно на стадии выбора комплектации клиенту предлагается дооснастить автомобиль некоторыми дополнительными устройствами – например, кондиционером, более интересным вариантом аудиосистемы, обогревом лобового стекла – список таких дополнений может быть очень длинным, есть и предложения приобрести отопитель салона. Недостатком всего этого оборудования является его высокая цена, в особенности у официального дилера. Именно поэтому многие автовладельцы озабочиваются покупкой дополнительных нужных устройств уже после покупки машины.


Что действительно нужно в автомобиле?

Многие предлагаемые опции бесполезны, или же просто не стоят своих денег. Но есть и те, которые не только облегчат жизнь автолюбителя, но и повысят остаточную стоимость автомобиля. Правда, тем не менее, подходить к приобретению любого дополнительного оборудования стоит осторожно. Приведем небольшой список того, что в определенных условиях может пригодиться.

  • Тонировка авто. Заранее отметим, что тонировка стекол не обязательно должна выполняться в «традиционном» для юга страны стиле – «в ноль». Существует так называемая атермальная тонировка, которая внешне ничем не отличается от обыкновенных окон, т.е. пропускает ровно столько же света, как и обычные стекла. Однако она не позволяет салону нагреваться на солнце.
  • Отопители. Приобрести отопитель салона в северном регионе, отличающимся от других суровыми зимами – очень практичный шаг, который позволит не только ощущать комфорт по утрам, садясь в теплый салон машины, но и сэкономить топливо и ресурс двигателя.
  • Парковочный радар. В наше время он требуется не только владельцам больших машин – в условиях, когда парковки переполнены, приходится искать любое место, куда только можно втиснуться. Сделать это поможет парковочный радар.
  • Видеорегистратор. Очень полезная для водителя вещь, которая записывает все происходящее во время движения. Любая спорная ситуация на дороге моментально разрешается, если есть объективная запись произошедшего.
  • Камера заднего вида. Наряду с парковочным радаром помогает водителю в непростых городских условиях.
  • Противотуманные фары. Если вы живете в регионе, в котором часты туманы – противотуманные фары будут отнюдь не лишним приобретением.
  • Фаркоп. Перевозить прицеп необходимо именно с этим нехитрым устройством. Однако стоит понимать, что при продаже машины покупатель может негативно отнестись к наличию фаркопа, ведь его наличие означает, что на конструкцию машины часто приходились немаленькие нагрузки, связанные с буксировкой прицепа.


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тут были комменты. RIP!






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