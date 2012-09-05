Мысли о покупке дополнительного оборудования в автомобиль приходят в голову владельцев авто как до покупки, так и после. Обычно на стадии выбора комплектации клиенту предлагается дооснастить автомобиль некоторыми дополнительными устройствами – например, кондиционером, более интересным вариантом аудиосистемы, обогревом лобового стекла – список таких дополнений может быть очень длинным, есть и предложения приобрести отопитель салона. Недостатком всего этого оборудования является его высокая цена, в особенности у официального дилера. Именно поэтому многие автовладельцы озабочиваются покупкой дополнительных нужных устройств уже после покупки машины.





Что действительно нужно в автомобиле?

Многие предлагаемые опции бесполезны, или же просто не стоят своих денег. Но есть и те, которые не только облегчат жизнь автолюбителя, но и повысят остаточную стоимость автомобиля. Правда, тем не менее, подходить к приобретению любого дополнительного оборудования стоит осторожно. Приведем небольшой список того, что в определенных условиях может пригодиться.

Тонировка авто. Заранее отметим, что тонировка стекол не обязательно должна выполняться в «традиционном» для юга страны стиле – «в ноль». Существует так называемая атермальная тонировка, которая внешне ничем не отличается от обыкновенных окон, т.е. пропускает ровно столько же света, как и обычные стекла. Однако она не позволяет салону нагреваться на солнце.

Отопители. Приобрести отопитель салона в северном регионе, отличающимся от других суровыми зимами – очень практичный шаг, который позволит не только ощущать комфорт по утрам, садясь в теплый салон машины, но и сэкономить топливо и ресурс двигателя.

Парковочный радар. В наше время он требуется не только владельцам больших машин – в условиях, когда парковки переполнены, приходится искать любое место, куда только можно втиснуться. Сделать это поможет парковочный радар.

Видеорегистратор. Очень полезная для водителя вещь, которая записывает все происходящее во время движения. Любая спорная ситуация на дороге моментально разрешается, если есть объективная запись произошедшего.

Камера заднего вида. Наряду с парковочным радаром помогает водителю в непростых городских условиях.

Противотуманные фары. Если вы живете в регионе, в котором часты туманы – противотуманные фары будут отнюдь не лишним приобретением.

Фаркоп. Перевозить прицеп необходимо именно с этим нехитрым устройством. Однако стоит понимать, что при продаже машины покупатель может негативно отнестись к наличию фаркопа, ведь его наличие означает, что на конструкцию машины часто приходились немаленькие нагрузки, связанные с буксировкой прицепа.



