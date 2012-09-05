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Выбор болгарки для приобретения
26 Декабря 2016
Теги: болгарка

Болгарка, она же угловая шлифовальная машина – крайне полезная в хозяйстве вещь. Как и с любым другим инструментом, при выборе УШМ покупатель должен обратить внимание на некоторые её особенности.

Применение

Русскоязычному населению под названием болгарки на самом деле известна угловая шлифовальная машина (аббревиатура – УШМ). Таким специфическим названием болгарка обязана основному стране-производителю, Болгарии, откуда в Советский Союз поставлялись УШМ. Болгарка легко узнаётся среди других инструментов, благодаря наличию специального диска. Сами диски тоже различаются на несколько категорий, однако это тема для совершенно отдельной статьи.

Основное предназначение болгарки – работа с металлическими материалами. При установленном диске для металла угловая шлифовальная машина может запросто отрезать часть трубы или разрезать металлический лист определенной толщины. Плюс ко всему, этим же диском, однако уже плоской стороной, можно выполнить и заточку металлического изделия. Для этого достаточно поднести плоскую сторону диска к металлу и аккуратно обработать его до резьбы нужной формы. Установив на болгарку диск для камня, владелец УШМ может запросто разрезать кирпич или керамическую плитку.

Выбор для приобретения

Очень важно учитывать, что болгарки по способу применения делятся на две категории: для правшей и левшей. Теперь важно определиться с тем, как часто и с какой целью вы собираетесь ей пользоваться. Если болгарка вам необходима для выполнения серьезной работы на регулярной основе, то лучше обратить внимание на брендовые модели известных производителей. Если же УШМ нужна лишь для редкого применения, то куда более прагматичным вариантом станет выбор модель экономного ряда.

Плюс ко всему, их разделяются еще и по размеру диска. Минимальный размер диска – 115 миллиметров, но его вряд ли хватит для выполнения серьезных работ. При этом максимальным размером диска является 230 миллиметров, а уж этого диаметра хватит с лихвой и для резки труб, и для кирпичей. Строители, выполняющие ремонтные работы, предпочитают пользоваться средним вариантом – 180 миллиметров хватает для резки плитки и других монтажных работ.

Покупка

Как уже было сказано, покупать угловую шлифовальную машину следует лишь после окончательного решения её дальнейшего применения. В целом болгарки по своей конструкции практически не отличаются, будь то китайская или немецкая модель. Вопрос лишь в надежности и долговечности, а эти параметры у каждого свои. Приобрести болгарку ведущих производителей можно в интернет-магазине UaMall ( https://ua-mall.com ).


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